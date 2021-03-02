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Глава СК поручил проверить информацию в соцсетях по теме детского суицида

Глава СК поручил проверить информацию в соцсетях по теме детского суицида

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку распространения в соцсетях информации по теме детского суицида, сообщила... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T20:49

2021-03-02T20:49

2021-03-02T21:01

светлана петренко

происшествия

россия

александр бастрыкин

tiktok

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку распространения в соцсетях информации по теме детского суицида, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.По ее словам, в конце февраля в соцсетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к небезопасным для их жизни действиям. Необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств.Петренко отметила, что в адрес Следственного комитета поступают обращения с просьбой об организации проверки."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20180903/1527619030.html

россия

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2021

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светлана петренко, происшествия, россия, александр бастрыкин, tiktok, следственный комитет россии (ск рф)