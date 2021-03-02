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Демонстранты перекрыли дороги в Бейруте после падения местного фунта
Демонстранты перекрыли дороги в Бейруте после падения местного фунта
Группы протестующих перекрыли во вторник вечером подъезды к центру Бейрута в районе Площади павших и другие важные автомагистрали ливанской столицы, передает... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:08
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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Группы протестующих перекрыли во вторник вечером подъезды к центру Бейрута в районе Площади павших и другие важные автомагистрали ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Десятки демонстрантов подожгли покрышки и мусорные баки, блокировав движение в центре Бейрута, а также северный выезд из города и ряд основных дорог.Перекрытия дорог начались после сообщений о том, что цена за доллар выросла до 10 тысяч ливанских фунтов. Таким образом, средняя месячная зарплата по стране упала до 80-100 долларов.Ливанские телеканалы ведут прямые эфиры из других районов страны, где демонстранты также блокируют движение автотранспорта. По последним данным, автомагистрали перекрыты горящими покрышками в районе Джия к югу от Бейрута, в Даура севернее столицы, а также в некоторых поселениях долины Бекаа на востоке страны.В центр Бейрута тем временем прибыли военные, которые частично деблокировали главную столичную трассу на эстакаде Ринг.С начала экономического кризиса в Ливане в октябре 2019 года национальный фунт обесценился относительно доллара с 1,5 до 10 тысяч. Цены на ряд продуктов за это время выросли на 200%. Больше половины ливанцев официально считаются безработными, 50% семей оказались за чертой бедности. Государство продолжает субсидировать товары первой необходимости, включая топливо и медикаменты.Экономическая ситуация усугубляется политическим кризисом на фоне неспособности политических сил договориться о составе правительства и ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом, из-за которых закрываются предприятия и уменьшается количество рабочих мест.
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бейрут, ливан, в мире

Демонстранты перекрыли дороги в Бейруте после падения местного фунта

23:08 02.03.2021 (обновлено: 23:19 02.03.2021)
 
© AP Photo / Hassan AmmarАкция протеста у здания военного суда в Бейруте, Ливан
Акция протеста у здания военного суда в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Группы протестующих перекрыли во вторник вечером подъезды к центру Бейрута в районе Площади павших и другие важные автомагистрали ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки демонстрантов подожгли покрышки и мусорные баки, блокировав движение в центре Бейрута, а также северный выезд из города и ряд основных дорог.
Перекрытия дорог начались после сообщений о том, что цена за доллар выросла до 10 тысяч ливанских фунтов. Таким образом, средняя месячная зарплата по стране упала до 80-100 долларов.
Ливанские телеканалы ведут прямые эфиры из других районов страны, где демонстранты также блокируют движение автотранспорта. По последним данным, автомагистрали перекрыты горящими покрышками в районе Джия к югу от Бейрута, в Даура севернее столицы, а также в некоторых поселениях долины Бекаа на востоке страны.
В центр Бейрута тем временем прибыли военные, которые частично деблокировали главную столичную трассу на эстакаде Ринг.
С начала экономического кризиса в Ливане в октябре 2019 года национальный фунт обесценился относительно доллара с 1,5 до 10 тысяч. Цены на ряд продуктов за это время выросли на 200%. Больше половины ливанцев официально считаются безработными, 50% семей оказались за чертой бедности. Государство продолжает субсидировать товары первой необходимости, включая топливо и медикаменты.
Экономическая ситуация усугубляется политическим кризисом на фоне неспособности политических сил договориться о составе правительства и ограничительными мерами в рамках борьбы с коронавирусом, из-за которых закрываются предприятия и уменьшается количество рабочих мест.
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