Promobot создаст искусственную кожу для роботов во Владивостоке
11:33 02.03.2021 (обновлено: 12:28 02.03.2021)
© Фото : предоставлено компанией "Промобот"Первый российский человекоподобный робот Promobot компании-резидента фонда "Сколково" "Промобот" в МФЦ Перми
© Фото : предоставлено компанией "Промобот"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский производитель роботов Promobot открывает R&D-подразделение, лабораторию и офис во Владивостоке, где намерен создать гиперреалистичную искусственную кожу, сообщили РИА Новости в компании.
"Promobot открывает центр разработки и офис во Владивостоке. Это уже второй офис компании в России, и четвертый — в мире. Дальневосточное подразделение сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов Robo-C: создании искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства роботов", - рассказали в компании.
Там отметили, что в новом офисе, который, в том числе, был профинансирован Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ), будут работать центр 3D-моделирования человекоподобных роботов, лаборатория по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу, и представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).
В офисе компании в Перми продолжат создавать металлический каркас для Robo-C, аппаратную часть и ПО для управления подвижными элементами робота. Кроме того, в Перми сохраняется вся разработка сервисных роботов модели V4.
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Главой дальневосточного офиса стал Петр Чегодаев - бизнесмен, скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как "Экипаж" и "Время первых".
"Главная задача нашей команды сейчас — сделать человекоподобных роботов не только реалистичными, но и привлекательными, привнести эстетику в это направление. Во Владивостоке у нас есть все условия для этого, и я уверен, что уже в ближайшее время мы сделаем качественный скачок в индустрии", — сказал Чегодаев.
Компания "Промобот", основанная в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле и других местах. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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