https://ria.ru/20210302/promobot-1599563870.html

Promobot создаст искусственную кожу для роботов во Владивостоке

Promobot создаст искусственную кожу для роботов во Владивостоке

Российский производитель роботов Promobot открывает R&D-подразделение, лабораторию и офис во Владивостоке, где намерен создать гиперреалистичную искусственную... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:33

2021-03-02T11:33

2021-03-02T12:28

россия

promobot

восточная европа

сбербанк россии

владивосток

технологии

экономика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский производитель роботов Promobot открывает R&D-подразделение, лабораторию и офис во Владивостоке, где намерен создать гиперреалистичную искусственную кожу, сообщили РИА Новости в компании."Promobot открывает центр разработки и офис во Владивостоке. Это уже второй офис компании в России, и четвертый — в мире. Дальневосточное подразделение сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов Robo-C: создании искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства роботов", - рассказали в компании.Там отметили, что в новом офисе, который, в том числе, был профинансирован Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ), будут работать центр 3D-моделирования человекоподобных роботов, лаборатория по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу, и представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).В офисе компании в Перми продолжат создавать металлический каркас для Robo-C, аппаратную часть и ПО для управления подвижными элементами робота. Кроме того, в Перми сохраняется вся разработка сервисных роботов модели V4.Главой дальневосточного офиса стал Петр Чегодаев - бизнесмен, скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как "Экипаж" и "Время первых".Компания "Промобот", основанная в 2015 году в Перми, является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы уже работают в Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле и других местах. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

https://ria.ru/20201022/promobot-1580942791.html

https://ria.ru/20200713/1574267182.html

россия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, promobot, восточная европа, сбербанк россии, владивосток, технологии, экономика