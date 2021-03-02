https://ria.ru/20210302/professii-1599661696.html
Названы главные профессии будущего
Названы главные профессии будущего
Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК.По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества.В качестве примера он назвал профессию "толмача". Это слово получило новое значение — переводчик "с русского на русский", который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.Еще одной профессией будущего миллиардер назвал "синтезатора данных" — специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение."Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", — рассуждает предприниматель.По его мнению, названия профессий будут меняться, так же как и их функциональное наполнение.
https://ria.ru/20210225/rabota-1598859749.html
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рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог
" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК
.
По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества.
В качестве примера он назвал профессию "толмача". Это слово получило новое значение — переводчик "с русского на русский", который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.
"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", — пояснил Варданян.
Еще одной профессией будущего миллиардер назвал "синтезатора данных" — специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение.
"Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", — рассуждает предприниматель.
По его мнению, названия профессий будут меняться, так же как и их функциональное наполнение.