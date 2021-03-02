https://ria.ru/20210302/professii-1599661696.html

Названы главные профессии будущего

Названы главные профессии будущего

Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T20:16

2021-03-02T20:16

2021-03-02T20:16

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК.По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества.В качестве примера он назвал профессию "толмача". Это слово получило новое значение — переводчик "с русского на русский", который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.Еще одной профессией будущего миллиардер назвал "синтезатора данных" — специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение."Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", — рассуждает предприниматель.По его мнению, названия профессий будут меняться, так же как и их функциональное наполнение.

https://ria.ru/20210225/rabota-1598859749.html

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рбк (медиагруппа)