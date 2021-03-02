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Названы главные профессии будущего
Названы главные профессии будущего
Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК.По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества.В качестве примера он назвал профессию "толмача". Это слово получило новое значение — переводчик "с русского на русский", который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.Еще одной профессией будущего миллиардер назвал "синтезатора данных" — специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение."Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", — рассуждает предприниматель.По его мнению, названия профессий будут меняться, так же как и их функциональное наполнение.
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рбк (медиагруппа)

Названы главные профессии будущего

20:16 02.03.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" миллиардер Рубен Варданян назвал главные профессии будущего. Об этом сообщает РБК.
По словам предпринимателя, в мире появляются новые специальности, аналогов которым не было раньше. Это происходит из-за трансформации бизнес-сообщества.
В качестве примера он назвал профессию "толмача". Это слово получило новое значение — переводчик "с русского на русский", который объяснит специалистам из разных сфер механизмы взаимодействия друг с другом.
"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", — пояснил Варданян.
Еще одной профессией будущего миллиардер назвал "синтезатора данных" — специалиста, оперирующего большими объемами данных, анализирующего их и находящего им применение.
"Создатели личных брендов, маркетологи в социальных сетях. Все эти профессии трансформируются. Раньше был отдел кадров, теперь это называется HR, потом это вообще будет называться "специалист по взаимодействию талантливых людей", — рассуждает предприниматель.
По его мнению, названия профессий будут меняться, так же как и их функциональное наполнение.
Газета Работа на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 04:06
Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
 
РБК (медиагруппа)
 
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