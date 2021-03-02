https://ria.ru/20210302/proekty-1599654579.html

Участницы программы "Женщина-лидер" разработали 26 проектов

Участницы программы "Женщина-лидер" разработали 26 проектов

Участницы первого этапа образовательной программы "Женщина-лидер" разработали 26 значимых проектов для жизни страны, регионов, заявила вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:09

2021-03-02T19:09

2021-03-02T19:09

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

сенеж

галина карелова

валентина матвиенко

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Участницы первого этапа образовательной программы "Женщина-лидер" разработали 26 значимых проектов для жизни страны, регионов, заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.Программа проводится мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Советом Евразийского женского форума. Первый поток начал обучение в 2020 году."Во время обучения на первом этапе образовательной программы "Женщина-лидер" её участницы разработали 26 значимых проектов для жизни страны, регионов и муниципальных образований", - сказала сенатор на брифинге во вторник, посвященному началу обучения на втором потоке программы.По словам законодателя, в основу каждого проекта разработчики положили тему, которая требует решения на уровне своего региона, муниципального образования, своей компании, России в целом."Было не просто выбрать лучшие проекты, так все они значимы для жизни страны. После завершения образовательного потока женщины активно продолжают реализовывать свои проекты", - сказала Карелова. По ее словам, эти инициативы были представлены спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.Законодатель пожелала успеха участницам второго потока программы. Она полагает, что новые проекты могут затронуть самые актуальные темы. "Задач, которые стоят перед женщинами и страной, в целом много. Думаю, появятся проекты поддержки старшего поколения, оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помощи самим женщинам. Полагаю, будет немало проектов по информационным, цифровым технологиям", - считает вице-спикер СФ. Карелова уточнила, что для участия во втором потоке программы поступило 150 заявок от женщин из 41 региона.

https://ria.ru/20210302/sotsproekt-1599653581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), сенеж, галина карелова, валентина матвиенко