https://ria.ru/20210302/prizyvy-1599656176.html

Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok

Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok

Школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:24

2021-03-02T19:24

2021-03-02T19:57

департамент образования г. москвы

tiktok

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее СМИ сообщили о том, что на популярной платформе TikTok распространяются подобные призывы к подросткам."Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период. Московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу разной направленности, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20180903/1527619030.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент образования г. москвы, tiktok, москва