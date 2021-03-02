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Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok
Власти Москвы предупредили о призывах к детскому суициду в TikTok
Школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:24
2021-03-02T19:24
2021-03-02T19:57
департамент образования г. москвы
tiktok
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее СМИ сообщили о том, что на популярной платформе TikTok распространяются подобные призывы к подросткам."Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период. Московские школы регулярно проводят с учащимися и их родителями профилактическую работу разной направленности, в том числе по предупреждению детского травматизма, а также по выявлению и помощи в решении психологических сложностей", - сообщили в департаменте.
https://ria.ru/20180903/1527619030.html
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департамент образования г. москвы, tiktok, москва