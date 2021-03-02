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США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"

США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"

США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T23:13

2021-03-02T23:13

2021-03-02T23:16

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия."Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву … США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружию и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации", - заявил Прайс на брифинге.Он также приветствовал санкции ЕС против России по Навальному.Российские власти заявляли ранее, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html

https://ria.ru/20210105/siriya-1592083934.html

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россия, нед прайс, государственный департамент сша, сша, в мире