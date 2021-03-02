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США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:13
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия."Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву … США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружию и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации", - заявил Прайс на брифинге.Он также приветствовал санкции ЕС против России по Навальному.Российские власти заявляли ранее, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html
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россия, нед прайс, государственный департамент сша, сша, в мире

США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"

23:13 02.03.2021 (обновлено: 23:16 02.03.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США призывают РФ "задекларировать и уничтожить свою программу химоружия", заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
Ранее США и ЕС обвинили российские власти в "отравлении" Алексея Навального. В Кремле ранее опровергали обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 06:01
Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении химоружия
"Любое использование химоружия кем-либо, где-либо, когда-либо и при каких-либо обстоятельствах является неприемлемым, это противоречит международному праву … США призывают Россию соответствовать своим обязательствам по конвенции о химоружию и задекларировать и уничтожить свою программу химоружия при международном режиме верификации", - заявил Прайс на брифинге.
Он также приветствовал санкции ЕС против России по Навальному.
Российские власти заявляли ранее, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
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