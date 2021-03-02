https://ria.ru/20210302/privivka-1599647760.html
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек
В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек
В Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech против COVID-19 скончался 41 человек, следует из доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:34
2021-03-02T18:34
2021-03-02T20:36
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
коронавирусы
еврокомиссия
австрия
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech против COVID-19 скончался 41 человек, следует из доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.При этом врачи не выявили связь гибели пациентов с применением препарата.Как отмечается в отчете, в случае с тремя пациентами эту версию исключили сразу после вскрытия. Еще 11 человек получили прививку в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У других 19 пациентов имелись болезни, которые, предположительно, привели к летальному исходу. Обстоятельства смерти еще восьми устанавливаются.Европейский регулятор 21 декабря ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря.
https://ria.ru/20210227/privivka-1599193786.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, австрия, вакцинация, в мире