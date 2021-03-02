https://ria.ru/20210302/privivka-1599647760.html

В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек

В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек

В Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech против COVID-19 скончался 41 человек, следует из доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:34

2021-03-02T18:34

2021-03-02T20:36

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

еврокомиссия

австрия

вакцинация

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Австрии после прививки вакциной Pfizer/BioNtech против COVID-19 скончался 41 человек, следует из доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны.При этом врачи не выявили связь гибели пациентов с применением препарата.Как отмечается в отчете, в случае с тремя пациентами эту версию исключили сразу после вскрытия. Еще 11 человек получили прививку в инкубационный период заболевания коронавирусом, во время которого они скончались. У других 19 пациентов имелись болезни, которые, предположительно, привели к летальному исходу. Обстоятельства смерти еще восьми устанавливаются.Европейский регулятор 21 декабря ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Вакцинация от коронавируса началась в Австрии 27 декабря.

https://ria.ru/20210227/privivka-1599193786.html

https://ria.ru/20210215/privivka-1597600937.html

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, еврокомиссия, австрия, вакцинация, в мире