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ФБР не ответило на просьбу компании Пригожина выплатить ей вознаграждение
ФБР не ответило на просьбу компании Пригожина выплатить ей вознаграждение
ФБР США не комментирует ироническое предложение компании Евгения Пригожина выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T00:29
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россия
фбр
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. ФБР США не комментирует ироническое предложение компании Евгения Пригожина выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщил РИА Новости представитель бюро."У ФБР комментариев нет", - сообщил он.Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, выдала ФБР его адрес, попросив за это обещанное вознаграждение.Ранее ФБР вновь заявило о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз отвергала подобные обвинения.Компания "Конкорд" в ответ сообщила, что "готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб". В записи указан адрес, где можно найти Пригожина. "Конкорд" просит "заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", - говорилось в сообщении.
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россия, фбр, евгений пригожин, сша, в мире

ФБР не ответило на просьбу компании Пригожина выплатить ей вознаграждение

00:29 02.03.2021 (обновлено: 04:59 02.03.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. ФБР США не комментирует ироническое предложение компании Евгения Пригожина выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщил РИА Новости представитель бюро.
"У ФБР комментариев нет", - сообщил он.
Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, выдала ФБР его адрес, попросив за это обещанное вознаграждение.
Ранее ФБР вновь заявило о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз отвергала подобные обвинения.
Компания "Конкорд" в ответ сообщила, что "готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб". В записи указан адрес, где можно найти Пригожина. "Конкорд" просит "заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", - говорилось в сообщении.
Евгений Пригожин и Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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