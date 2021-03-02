https://ria.ru/20210302/prigozhin-1599525871.html

ФБР не ответило на просьбу компании Пригожина выплатить ей вознаграждение

ФБР не ответило на просьбу компании Пригожина выплатить ей вознаграждение

ФБР США не комментирует ироническое предложение компании Евгения Пригожина выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T00:29

2021-03-02T00:29

2021-03-02T04:59

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фбр

евгений пригожин

сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. ФБР США не комментирует ироническое предложение компании Евгения Пригожина выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении, сообщил РИА Новости представитель бюро."У ФБР комментариев нет", - сообщил он.Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, выдала ФБР его адрес, попросив за это обещанное вознаграждение.Ранее ФБР вновь заявило о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года, в списке есть и Пригожин. Россия в прошлом не раз отвергала подобные обвинения.Компания "Конкорд" в ответ сообщила, что "готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб". В записи указан адрес, где можно найти Пригожина. "Конкорд" просит "заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения", - говорилось в сообщении.

https://ria.ru/20210227/rozysk-1599242790.html

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россия, фбр, евгений пригожин, сша, в мире