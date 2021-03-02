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В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
В Москве, в кинотеатре "Каро Октябрь", состоялась премьера романтической комедии Алексея Нужного "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:20
2021-03-02T13:20
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Каро Октябрь", состоялась премьера романтической комедии Алексея Нужного "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. О том, кто первыми узнал, чем закончилась история супружеской пары, которая из 2040 года внезапно перенеслась в 2020, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дарья повереннова, ида галич, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, мария аронова, москва, фото, фото

В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым

13:20 02.03.2021
 
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МОСКВА, 2 марРИА Новости. В Москве, в кинотеатре "Каро Октябрь", состоялась премьера романтической комедии Алексея Нужного "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. О том, кто первыми узнал, чем закончилась история супружеской пары, которая из 2040 года внезапно перенеслась в 2020, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Всем спасибо! Команде за работу, любимой жене — за заботу", — написал после премьеры режиссер Алексей Нужный в Instagram.

Режиссёр фильма Пара из будущего Алексей Нужный выступает на премьере в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
1 из 9

"Всем спасибо! Команде за работу, любимой жене — за заботу", — написал после премьеры режиссер Алексей Нужный в Instagram.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

За несколько месяцев до выхода картины кинематографист рассказывал, что фильм снимали летом 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы сняли очень трогательную, но в тоже время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью", — рассказывал тогда режиссер.

Премьера фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
2 из 9

За несколько месяцев до выхода картины кинематографист рассказывал, что фильм снимали летом 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы сняли очень трогательную, но в тоже время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью", — рассказывал тогда режиссер.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Этот фильм о растоптанности. Люди топчатся на том, что дает им судьба. И если спросить у Леши, то он скажет, что в этом виноват мужчина, а если у меня — то женщина", — прокомментировала перед показом Мария Аронова.

В 2040-м году несостоявшаяся актриса Александра (Аронова) и ее супруг Евгений (Бурунов) хотят скорее получить развод и начать новую жизнь.

Актриса Мария Аронова на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
3 из 9

"Этот фильм о растоптанности. Люди топчатся на том, что дает им судьба. И если спросить у Леши, то он скажет, что в этом виноват мужчина, а если у меня — то женщина", — прокомментировала перед показом Мария Аронова.

В 2040-м году несостоявшаяся актриса Александра (Аронова) и ее супруг Евгений (Бурунов) хотят скорее получить развод и начать новую жизнь.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ходе очередной ссоры, решительно настроенные на развод супруги, перемещаются в прошлое — в 2020 год. Там они встречают себя молодых (юных Евгения и Александру сыграли Денис Парамонов и Дарья Коныжева), причем в день, когда Женя сделал предложение Саше.

Теперь "пара из будущего" преследуют одну цель — помешать себе же создать семью.

"В это кино вложено очень много любви и нежности. Надеюсь, вы это почувствуете", — обратился перед показом к зрителям Бурунов.

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
4 из 9

В ходе очередной ссоры, решительно настроенные на развод супруги, перемещаются в прошлое — в 2020 год. Там они встречают себя молодых (юных Евгения и Александру сыграли Денис Парамонов и Дарья Коныжева), причем в день, когда Женя сделал предложение Саше.

Теперь "пара из будущего" преследуют одну цель — помешать себе же создать семью.

"В это кино вложено очень много любви и нежности. Надеюсь, вы это почувствуете", — обратился перед показом к зрителям Бурунов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Что я могу сказать? У Алексея Нужного получилось по-настоящему большое кино", — поделилась впечатлениями в инстаграме видеоблогер и телеведущая Ида Галич.

Она также поблагодарила создателей ленты за возможность "сочувствовать, сопереживать и плакать вместе с героями".

Телеведущая, певица и видеоблогер Ида Галич на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
5 из 9

"Что я могу сказать? У Алексея Нужного получилось по-настоящему большое кино", — поделилась впечатлениями в инстаграме видеоблогер и телеведущая Ида Галич.

Она также поблагодарила создателей ленты за возможность "сочувствовать, сопереживать и плакать вместе с героями".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

С ее мнением согласилась и актриса Дарья Повереннова, которая училась с Марией Ароновой на одном курсе в театральном вузе.

На своей странице она написала: "Отличный фильм. Спасибо, коллеги".

Актриса Дарья Повереннова на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
6 из 9

С ее мнением согласилась и актриса Дарья Повереннова, которая училась с Марией Ароновой на одном курсе в театральном вузе.

На своей странице она написала: "Отличный фильм. Спасибо, коллеги".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Оценить пронзительную историю любви пришли и другие звездные гости, среди которых был актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале "Универ".

Актер Андрей Гайдулян на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
7 из 9

Оценить пронзительную историю любви пришли и другие звездные гости, среди которых был актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале "Универ".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Марюс Вайсберг, создавший "Любовь в большом городе" и "Бабушку легкого поведения", посетил кинотеатр вместе со своей подругой — актрисой Натальей Бардо.

Режиссёр Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
8 из 9

Режиссер Марюс Вайсберг, создавший "Любовь в большом городе" и "Бабушку легкого поведения", посетил кинотеатр вместе со своей подругой — актрисой Натальей Бардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А актер Камиль Ларин смотрел фильм вместе с супругой Екатериной Андреевой.

Актер Камиль Ларин с супругой Екатериной Андреевой на премьере фильма режиссёра Алексея Нужного Пара из будущего в кинотеатре Каро Октябрь в Москве
9 из 9

А актер Камиль Ларин смотрел фильм вместе с супругой Екатериной Андреевой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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