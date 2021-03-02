В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
"Всем спасибо! Команде за работу, любимой жене — за заботу", — написал после премьеры режиссер Алексей Нужный в Instagram.
"Всем спасибо! Команде за работу, любимой жене — за заботу", — написал после премьеры режиссер Алексей Нужный в Instagram.
За несколько месяцев до выхода картины кинематографист рассказывал, что фильм снимали летом 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.
"Мы сняли очень трогательную, но в тоже время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью", — рассказывал тогда режиссер.
За несколько месяцев до выхода картины кинематографист рассказывал, что фильм снимали летом 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.
"Мы сняли очень трогательную, но в тоже время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью", — рассказывал тогда режиссер.
"Этот фильм о растоптанности. Люди топчатся на том, что дает им судьба. И если спросить у Леши, то он скажет, что в этом виноват мужчина, а если у меня — то женщина", — прокомментировала перед показом Мария Аронова.
В 2040-м году несостоявшаяся актриса Александра (Аронова) и ее супруг Евгений (Бурунов) хотят скорее получить развод и начать новую жизнь.
"Этот фильм о растоптанности. Люди топчатся на том, что дает им судьба. И если спросить у Леши, то он скажет, что в этом виноват мужчина, а если у меня — то женщина", — прокомментировала перед показом Мария Аронова.
В 2040-м году несостоявшаяся актриса Александра (Аронова) и ее супруг Евгений (Бурунов) хотят скорее получить развод и начать новую жизнь.
В ходе очередной ссоры, решительно настроенные на развод супруги, перемещаются в прошлое — в 2020 год. Там они встречают себя молодых (юных Евгения и Александру сыграли Денис Парамонов и Дарья Коныжева), причем в день, когда Женя сделал предложение Саше.
Теперь "пара из будущего" преследуют одну цель — помешать себе же создать семью.
"В это кино вложено очень много любви и нежности. Надеюсь, вы это почувствуете", — обратился перед показом к зрителям Бурунов.
В ходе очередной ссоры, решительно настроенные на развод супруги, перемещаются в прошлое — в 2020 год. Там они встречают себя молодых (юных Евгения и Александру сыграли Денис Парамонов и Дарья Коныжева), причем в день, когда Женя сделал предложение Саше.
Теперь "пара из будущего" преследуют одну цель — помешать себе же создать семью.
"В это кино вложено очень много любви и нежности. Надеюсь, вы это почувствуете", — обратился перед показом к зрителям Бурунов.
"Что я могу сказать? У Алексея Нужного получилось по-настоящему большое кино", — поделилась впечатлениями в инстаграме видеоблогер и телеведущая Ида Галич.
Она также поблагодарила создателей ленты за возможность "сочувствовать, сопереживать и плакать вместе с героями".
"Что я могу сказать? У Алексея Нужного получилось по-настоящему большое кино", — поделилась впечатлениями в инстаграме видеоблогер и телеведущая Ида Галич.
Она также поблагодарила создателей ленты за возможность "сочувствовать, сопереживать и плакать вместе с героями".
С ее мнением согласилась и актриса Дарья Повереннова, которая училась с Марией Ароновой на одном курсе в театральном вузе.
На своей странице она написала: "Отличный фильм. Спасибо, коллеги".
С ее мнением согласилась и актриса Дарья Повереннова, которая училась с Марией Ароновой на одном курсе в театральном вузе.
На своей странице она написала: "Отличный фильм. Спасибо, коллеги".
Оценить пронзительную историю любви пришли и другие звездные гости, среди которых был актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале "Универ".
Оценить пронзительную историю любви пришли и другие звездные гости, среди которых был актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в сериале "Универ".
Режиссер Марюс Вайсберг, создавший "Любовь в большом городе" и "Бабушку легкого поведения", посетил кинотеатр вместе со своей подругой — актрисой Натальей Бардо.
Режиссер Марюс Вайсберг, создавший "Любовь в большом городе" и "Бабушку легкого поведения", посетил кинотеатр вместе со своей подругой — актрисой Натальей Бардо.
А актер Камиль Ларин смотрел фильм вместе с супругой Екатериной Андреевой.
А актер Камиль Ларин смотрел фильм вместе с супругой Екатериной Андреевой.