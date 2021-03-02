В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым

За несколько месяцев до выхода картины кинематографист рассказывал, что фильм снимали летом 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

"Мы сняли очень трогательную, но в тоже время бойкую историю с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Кино для меня очень ценное, важное, связанное с личной жизнью", — рассказывал тогда режиссер.