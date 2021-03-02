https://ria.ru/20210302/potop-1599632735.html
Папа римский предрек новый Всемирный потоп
Папа римский предрек новый Всемирный потоп
Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:16
2021-03-02T17:16
2021-03-02T18:27
религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск.По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением."Он (Всемирный потоп. — Прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике. При этом на протяжении последних пятидесяти лет температура здесь растет вдвое быстрее, чем в других районах планеты.
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франциск (хорхе марио бергольо), в мире