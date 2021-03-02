https://ria.ru/20210302/potop-1599632735.html

Папа римский предрек новый Всемирный потоп

Папа римский предрек новый Всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:16

2021-03-02T17:16

2021-03-02T18:27

религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск.По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением."Он (Всемирный потоп. — Прим. ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем", — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.Франциск напомнил, что Ною удалось пережить катаклизм благодаря добродетельности, и призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с "сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам".Ранее ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявили, что минувший год стал вторым рекордно теплым за всю историю наблюдений в Арктике. При этом на протяжении последних пятидесяти лет температура здесь растет вдвое быстрее, чем в других районах планеты.

https://ria.ru/20210225/golfstrim-1598932547.html

https://ria.ru/20210228/arktika-1599152226.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франциск (хорхе марио бергольо), в мире