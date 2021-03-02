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На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины"... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:15
2021-03-02T09:46
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
андрей коболев
александр новак
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев."Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене", — сообщил топ-менеджер.Он признал, что из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", но при этом заверил, что дефицита газа в стране не будет. "На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения", — добавил глава "Нафтогаза"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы давления на трубопровод и выразил уверенность, что его успешно достроят.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, андрей коболев, александр новак, сша, украина, в мире

На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"

02:15 02.03.2021 (обновлено: 09:46 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене", — сообщил топ-менеджер.
Он признал, что из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", но при этом заверил, что дефицита газа в стране не будет.
"На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения", — добавил глава "Нафтогаза".
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 21:16
Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.
Против его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы давления на трубопровод и выразил уверенность, что его успешно достроят.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Андрей КоболевАлександр НовакСШАУкраинаВ мире
 
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