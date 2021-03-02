https://ria.ru/20210302/potok-1599529139.html

На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"

На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"

Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины"... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:15

2021-03-02T02:15

2021-03-02T09:46

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

андрей коболев

александр новак

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев."Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене", — сообщил топ-менеджер.Он признал, что из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", но при этом заверил, что дефицита газа в стране не будет. "На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения", — добавил глава "Нафтогаза"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы давления на трубопровод и выразил уверенность, что его успешно достроят.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599516386.html

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сша

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, андрей коболев, александр новак, сша, украина, в мире