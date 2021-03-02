На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:15 02.03.2021 (обновлено: 09:46 02.03.2021)
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Киев подготовился к запуску газопровода "Северный поток — 2", об этом в интервью изданию "Украинская неделя" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене", — сообщил топ-менеджер.
Он признал, что из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и "компонент безопасности", но при этом заверил, что дефицита газа в стране не будет.
"На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения", — добавил глава "Нафтогаза".
"Северный поток — 2"
Против его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.
В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели. Вице-премьер страны Александр Новак раскритиковал нерыночные механизмы давления на трубопровод и выразил уверенность, что его успешно достроят.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"