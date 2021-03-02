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Аваков выступил против травли Порошенко
Аваков выступил против травли Порошенко
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:17
2021-03-02T23:17
оппозиционная платформа - за жизнь
арсен аваков
петр порошенко
владимир зеленский
мвд украины
липецк
roshen
украина
в мире
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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО."Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (введения санкций против Порошенко – ред.). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке… Порошенко не враг Украины, Порошенко – это наша внутренняя политика", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, планирует ли СНБО Украины вводить санкции против экс-президента и хотел бы этого глава МВД.При этом он отметил, что не видел документов о готовящихся санкциях против Порошенко. При этом Аваков уверен, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в Липецке. По словам министра, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют "некоторым принципиальным моральным аспектам"."Я с ним (Порошенко – ред.) был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных... Я против того, чтобы его травили, чтобы над ним надуманно устраивали судебные издевательства. И я против того, когда мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени и единственная надежда патриотического движения. Это не так", - сказал Аваков, добавив, что СНБО прорабатывает "еще некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов".Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся в Липецке активы Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html
https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599328204.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, арсен аваков, петр порошенко, владимир зеленский, мвд украины, липецк, roshen, украина, в мире

Аваков выступил против травли Порошенко

23:17 02.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:28
Аваков ответил националистам, обозвавшим его чертом
"Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (введения санкций против Порошенко – ред.). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке… Порошенко не враг Украины, Порошенко – это наша внутренняя политика", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, планирует ли СНБО Украины вводить санкции против экс-президента и хотел бы этого глава МВД.
При этом он отметил, что не видел документов о готовящихся санкциях против Порошенко. При этом Аваков уверен, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в Липецке. По словам министра, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют "некоторым принципиальным моральным аспектам".
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 17:11
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"Я с ним (Порошенко – ред.) был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных... Я против того, чтобы его травили, чтобы над ним надуманно устраивали судебные издевательства. И я против того, когда мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени и единственная надежда патриотического движения. Это не так", - сказал Аваков, добавив, что СНБО прорабатывает "еще некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов".
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся в Липецке активы Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Оппозиционная платформа - За жизньАрсен АваковПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМВД УкраиныЛипецкRoshenУкраинаВ мире
 
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