https://ria.ru/20210302/poroshenko-1599678498.html

Аваков выступил против травли Порошенко

Аваков выступил против травли Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T23:17

2021-03-02T23:17

2021-03-02T23:17

оппозиционная платформа - за жизнь

арсен аваков

петр порошенко

владимир зеленский

мвд украины

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roshen

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КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО."Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (введения санкций против Порошенко – ред.). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке… Порошенко не враг Украины, Порошенко – это наша внутренняя политика", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, планирует ли СНБО Украины вводить санкции против экс-президента и хотел бы этого глава МВД.При этом он отметил, что не видел документов о готовящихся санкциях против Порошенко. При этом Аваков уверен, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в Липецке. По словам министра, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют "некоторым принципиальным моральным аспектам"."Я с ним (Порошенко – ред.) был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных... Я против того, чтобы его травили, чтобы над ним надуманно устраивали судебные издевательства. И я против того, когда мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени и единственная надежда патриотического движения. Это не так", - сказал Аваков, добавив, что СНБО прорабатывает "еще некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов".Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся в Липецке активы Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html

https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599328204.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, арсен аваков, петр порошенко, владимир зеленский, мвд украины, липецк, roshen, украина, в мире