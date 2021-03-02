https://ria.ru/20210302/poroshenko-1599678498.html
Аваков выступил против травли Порошенко
Аваков выступил против травли Порошенко
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:17
2021-03-02T23:17
2021-03-02T23:17
оппозиционная платформа - за жизнь
арсен аваков
петр порошенко
владимир зеленский
мвд украины
липецк
roshen
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140705_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_894279edeae338c4f43c61b3e64d9e8a.jpg
КИЕВ, 2 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко на данном этапе.Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО."Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (введения санкций против Порошенко – ред.). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке… Порошенко не враг Украины, Порошенко – это наша внутренняя политика", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, планирует ли СНБО Украины вводить санкции против экс-президента и хотел бы этого глава МВД.При этом он отметил, что не видел документов о готовящихся санкциях против Порошенко. При этом Аваков уверен, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen в Липецке. По словам министра, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют "некоторым принципиальным моральным аспектам"."Я с ним (Порошенко – ред.) был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных... Я против того, чтобы его травили, чтобы над ним надуманно устраивали судебные издевательства. И я против того, когда мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени и единственная надежда патриотического движения. Это не так", - сказал Аваков, добавив, что СНБО прорабатывает "еще некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов".Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся в Липецке активы Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210301/angel-1599517128.html
https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599328204.html
https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html
липецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573140705_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_6c2332f15dc116143cbc6e5d454620e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, арсен аваков, петр порошенко, владимир зеленский, мвд украины, липецк, roshen, украина, в мире
КИЕВ, 2 мар – РИА Новости.
Глава МВД Украины Арсен Аваков
заявил, что не считает нужным вводить санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
на данном этапе.
Совет нацбезопасности и обороны Украины
19 февраля принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь
" Виктор Медведчук
и его супруга Оксана Марченко
. Президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие соответствующее решение СНБО.
"Я не считаю, что сейчас правильно действовать в этом направлении (введения санкций против Порошенко – ред.). Если есть вопросы по поводу политики Порошенко, предъявите их в данном случае в судебном порядке… Порошенко не враг Украины, Порошенко – это наша внутренняя политика", - сказал Аваков в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона", отвечая на вопрос, планирует ли СНБО Украины вводить санкции против экс-президента и хотел бы этого глава МВД.
При этом он отметил, что не видел документов о готовящихся санкциях против Порошенко. При этом Аваков уверен, что Порошенко стоило отказаться от фабрики Roshen
в Липецке
. По словам министра, выбранные Порошенко цели и пути их достижения иногда не соответствуют "некоторым принципиальным моральным аспектам".
"Я с ним (Порошенко – ред.) был в спокойных отношениях, в хороших отношениях, в откровенно неприязненных... Я против того, чтобы его травили, чтобы над ним надуманно устраивали судебные издевательства. И я против того, когда мне пытаются сказать, что он единственная альтернатива, единственный герой нашего времени и единственная надежда патриотического движения. Это не так", - сказал Аваков, добавив, что СНБО прорабатывает "еще некоторые дополнительные направления санкций против врагов Украины и коллаборантов".
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Корпорация решила остановить свою Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся в Липецке активы Roshen оценивал в 200 миллионов долларов. Суд в РФ в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики стоимостью почти 1,5 миллиарда рублей.