https://ria.ru/20210302/podolsk-1599555496.html

При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна

При пожаре в Подольске погибла трехлетняя девочка, оставленная дома одна

Трехлетняя девочка, оставшись одна в квартире в Подольске, погибла в результате пожара, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T10:51

2021-03-02T10:51

2021-03-02T10:51

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

подольск

происшествия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Трехлетняя девочка, оставшись одна в квартире в Подольске, погибла в результате пожара, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Предварительно следствием установлено, что первого марта в одном из многоквартирных домов по улице Свердлова в Подольске соседи услышали громкий хлопок и, выйдя в коридор, почувствовали запах дыма, после чего они вызвали пожарных. Как оказалось, пожар охватил квартиру, где находилась маленькая девочка без присмотра родителей. Она была госпитализирована, но несмотря на оказанную помощь скончалась.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать малышки сейчас ищут.Она также сообщила, что следователи в ходе проверки дадут правовую оценку действиям матери девочки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/rebenok-1598971104.html

россия

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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), подольск, происшествия