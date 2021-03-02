Украинский журналист отказался считать Крым подарком от Хрущева
15:57 02.03.2021 (обновлено: 16:24 02.03.2021)
© AP PhotoПервый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
© AP Photo
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Журналист портала "theБабель" Сергей Пивоваров считает, что Крым нельзя считать подарком Украине от Никиты Хрущева.
Автор статьи отметил, что на момент включения в состав Украинской ССР полуостров был "обезлюдевшим, разрушенным войной и лежащим в руинах" регионом. По его мнению, переселенцы из РСФСР не знали, как восстановить хозяйство в условиях засухи. Тем не менее передачу Крыма в состав УССР журналист называет "вполне логичной", поскольку регион был связан с республикой экономически и инфраструктурно.
Пивоваров уверен, что именно с вхождением в состав Украины удалось решить главную проблему полуострова — нехватку воды. Проект Северо-Крымского канала от Днепра, принятый в 1951 году, "начали строить гораздо быстрее в рамках одной республики". А в 60-х в Крыму отстроили жилье, дороги, больницы, школы, порты, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты, отреставрировали архитектурные памятники. Была запущена троллейбусная трасса Симферополь — Алушта — Ялта, говорится в статье.
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Существует популярный миф о том, что "Хрущев подарил Крым Украине", пишет автор. Но, по его мнению, на рубеже 1953-1954 годов Хрущев не мог единолично принимать подобные решения, поскольку делил власть с влиятельными людьми из "сталинской гвардии": председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым и председателем Совета Министров Георгием Маленковым. Ворошилов подписал указ о передаче, а Маленков председательствовал на партийном заседании, где принимали окончательное решение по Крыму, пишет автор.
"Провинциалу Хрущеву после смерти Сталина отводилась далеко не первая роль", — вспоминал зять Никиты Сергеевича Алексей Аджубей.
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