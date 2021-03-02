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Украинский журналист отказался считать Крым подарком от Хрущева
Украинский журналист отказался считать Крым подарком от Хрущева
Журналист портала "theБабель" Сергей Пивоваров считает, что Крым нельзя считать подарком Украине от Никиты Хрущева. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:57
2021-03-02T16:24
россия
рсфср
никита хрущев
республика крым
ссср
украина
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На Украине отказались считать Крым подарком от Хрущева
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Журналист портала "theБабель" Сергей Пивоваров считает, что Крым нельзя считать подарком Украине от Никиты Хрущева.Автор статьи отметил, что на момент включения в состав Украинской ССР полуостров был "обезлюдевшим, разрушенным войной и лежащим в руинах" регионом. По его мнению, переселенцы из РСФСР не знали, как восстановить хозяйство в условиях засухи. Тем не менее передачу Крыма в состав УССР журналист называет "вполне логичной", поскольку регион был связан с республикой экономически и инфраструктурно.Пивоваров уверен, что именно с вхождением в состав Украины удалось решить главную проблему полуострова — нехватку воды. Проект Северо-Крымского канала от Днепра, принятый в 1951 году, "начали строить гораздо быстрее в рамках одной республики". А в 60-х в Крыму отстроили жилье, дороги, больницы, школы, порты, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты, отреставрировали архитектурные памятники. Была запущена троллейбусная трасса Симферополь — Алушта — Ялта, говорится в статье.Существует популярный миф о том, что "Хрущев подарил Крым Украине", пишет автор. Но, по его мнению, на рубеже 1953-1954 годов Хрущев не мог единолично принимать подобные решения, поскольку делил власть с влиятельными людьми из "сталинской гвардии": председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым и председателем Совета Министров Георгием Маленковым. Ворошилов подписал указ о передаче, а Маленков председательствовал на партийном заседании, где принимали окончательное решение по Крыму, пишет автор."Провинциалу Хрущеву после смерти Сталина отводилась далеко не первая роль", — вспоминал зять Никиты Сергеевича Алексей Аджубей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20170904/1501750294.html
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россия, рсфср, никита хрущев, республика крым, ссср, украина

Украинский журналист отказался считать Крым подарком от Хрущева

15:57 02.03.2021 (обновлено: 16:24 02.03.2021)
 
© AP PhotoПервый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Журналист портала "theБабель" Сергей Пивоваров считает, что Крым нельзя считать подарком Украине от Никиты Хрущева.
Автор статьи отметил, что на момент включения в состав Украинской ССР полуостров был "обезлюдевшим, разрушенным войной и лежащим в руинах" регионом. По его мнению, переселенцы из РСФСР не знали, как восстановить хозяйство в условиях засухи. Тем не менее передачу Крыма в состав УССР журналист называет "вполне логичной", поскольку регион был связан с республикой экономически и инфраструктурно.
Пивоваров уверен, что именно с вхождением в состав Украины удалось решить главную проблему полуострова — нехватку воды. Проект Северо-Крымского канала от Днепра, принятый в 1951 году, "начали строить гораздо быстрее в рамках одной республики". А в 60-х в Крыму отстроили жилье, дороги, больницы, школы, порты, гостиницы, театры, автовокзалы, пансионаты, отреставрировали архитектурные памятники. Была запущена троллейбусная трасса СимферопольАлуштаЯлта, говорится в статье.
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"Провинциалу Хрущеву после смерти Сталина отводилась далеко не первая роль", — вспоминал зять Никиты Сергеевича Алексей Аджубей.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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