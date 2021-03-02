Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/podarki-1599530208.html
Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:08
2021-03-02T09:39
россия
международный женский день
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348227_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ea7b852a5ed38e582718f24285a4a079.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в марте 2020 года. Аналитики банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.Средняя сумма, которую готовы потратить на цветы, составляет 1360 рублей, на ювелирные украшения готовы потратить в среднем 5850 рублей, а на сувениры - 910 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к косметике (прирост 87%), книгам (+56%) и игрушкам (+50%), а также к лотерейным билетам (+49%), спорттоварам (+41%), одежде (+38%) и смартфонам (прирост 27%).Из развлечений на 8 Марта наибольшей популярностью, как и на 23 февраля, пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь в два раза больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: авиабилеты покупают на 40% чаще, а отели бронируют – на 32%, ненамного отстают и железнодорожные билеты – рост 31%. Аналитики полагают, что россияне считают длинные выходные хорошим поводом для мини-отпуска и смены обстановки.Кроме того, более чем на треть увеличивается количество транзакций в ресторанах и фотостудиях – рост по 35% в обеих категориях по сравнению со средними показателями марта. Тем не менее, часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 17% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.
https://ria.ru/20210301/podarki-1599371161.html
https://ria.ru/20210301/puteshestviya-1599157993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598348227_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c93c2eae3cd6198573768cf577fc0601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международный женский день, общество

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

03:08 02.03.2021 (обновлено: 09:39 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТюльпаны к 8 Марта
Тюльпаны к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в марте 2020 года. Аналитики банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.
"Традиционно на 8 Марта мужчины дарят женщинам цветы – они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями марта. Ювелирные украшения - также желанный подарок для многих женщин – здесь количество покупок увеличивается в 3,3 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры – 95%", - говорится в исследовании.
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 06:06
Исследование показало, что россиянки хотят получить в подарок на 8 марта
Средняя сумма, которую готовы потратить на цветы, составляет 1360 рублей, на ювелирные украшения готовы потратить в среднем 5850 рублей, а на сувениры - 910 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к косметике (прирост 87%), книгам (+56%) и игрушкам (+50%), а также к лотерейным билетам (+49%), спорттоварам (+41%), одежде (+38%) и смартфонам (прирост 27%).
Из развлечений на 8 Марта наибольшей популярностью, как и на 23 февраля, пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь в два раза больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: авиабилеты покупают на 40% чаще, а отели бронируют – на 32%, ненамного отстают и железнодорожные билеты – рост 31%. Аналитики полагают, что россияне считают длинные выходные хорошим поводом для мини-отпуска и смены обстановки.
Кроме того, более чем на треть увеличивается количество транзакций в ресторанах и фотостудиях – рост по 35% в обеих категориях по сравнению со средними показателями марта. Тем не менее, часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 17% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 02:43Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
 
РоссияМеждународный женский деньОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
Лента новостейМолния