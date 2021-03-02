https://ria.ru/20210302/podarki-1599530208.html

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:08

2021-03-02T03:08

2021-03-02T09:39

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Самые популярные подарки на 8 Марта - цветы, ювелирные украшения и сувениры, а проводить этот день россияне предпочитают в кинотеатрах и путешествиях, показало исследование "МТС Банка", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам 5 миллионов клиентов "МТС Банка" во всех регионах России. Учитывались платежные операции в марте 2020 года. Аналитики банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 8 Марта по сравнению со средними значениями этого месяца.Средняя сумма, которую готовы потратить на цветы, составляет 1360 рублей, на ювелирные украшения готовы потратить в среднем 5850 рублей, а на сувениры - 910 рублей. Кроме того, перед праздником россияне проявляют интерес к косметике (прирост 87%), книгам (+56%) и игрушкам (+50%), а также к лотерейным билетам (+49%), спорттоварам (+41%), одежде (+38%) и смартфонам (прирост 27%).Из развлечений на 8 Марта наибольшей популярностью, как и на 23 февраля, пользуются походы в кинотеатры – количество покупок билетов здесь в два раза больше, чем в среднем в марте. На втором месте – путешествия: авиабилеты покупают на 40% чаще, а отели бронируют – на 32%, ненамного отстают и железнодорожные билеты – рост 31%. Аналитики полагают, что россияне считают длинные выходные хорошим поводом для мини-отпуска и смены обстановки.Кроме того, более чем на треть увеличивается количество транзакций в ресторанах и фотостудиях – рост по 35% в обеих категориях по сравнению со средними показателями марта. Тем не менее, часть мужчин предпочитает устроить домашний праздник, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 17% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 7%.

https://ria.ru/20210301/podarki-1599371161.html

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россия, международный женский день, общество