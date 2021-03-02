https://ria.ru/20210302/pisma-1599608620.html

Ученые впервые прочитали древние письма, не разворачивая их

Ученые впервые прочитали древние письма, не разворачивая их

Метод микрорентгеновской томографии позволил ученым впервые прочитать запечатанные письма эпохи Возрождения, не разворачивая их и не повредив каким-либо... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:28

2021-03-02T15:28

2021-03-02T15:56

наука

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Метод микрорентгеновской томографии позволил ученым впервые прочитать запечатанные письма эпохи Возрождения, не разворачивая их и не повредив каким-либо образом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.До появления конвертов конфиденциальность почтовых отправлений обеспечивали с помощью сургучных печатей и сложного складывания самого письма, открыть которое можно было только разорвав его.В голландском почтовом музее в Гааге хранится необычный экспонат XVII века — сундук Бриенна, в котором находятся 2600 нераспечатанных писем. Сундук принадлежал одному из самых активных почтмейстеров того времени Симону де Бриенн. Он с 1680 по 1706 год собирал письма, которые приходили в Гаагу со всей Европы, но по каким-то причинам так и не дошли до адресатов.По сути, это уникальный архив, хранящий описание быта и нравов эпохи Возрождения. Но, к сожалению историков, до сих пор он был недоступен для изучения.Ученые из США, Великобритании и Нидерландов предложили способ, как узнать содержание древних писем не разворачивая их. Авторы просканировали некоторые из запечатанных манускриптов, а затем виртуально "развернули" их. Для сканирования они использовали рентгеновский сканер, первоначально разработанный для стоматологии."Мы разработали наш рентгеновский сканер так, чтобы он обладал беспрецедентной чувствительностью при картировании минерального состава зубов, что неоценимо в стоматологических исследованиях. Но его высокая чувствительность также позволила определить следы чернил на бумаге. Невероятно, что сканер, предназначенный для исследования зубов, зашел так далеко, — приводятся в пресс-релизе Лондонского университета королевы Марии, где создавался прибор, слова одного из авторов исследования, доктора Грэма Дэвиса (Graham Davis).Почтовые пакеты сначала отсканировали и произвели трехмерную реконструкцию, а затем специально разработанная компьютерная программа идентифицировала и разделила слои сложенного письма. После этого ученые смогли приступить к анализу самих текстов — документов эпохи.Например, одно из писем, датированное 31 июля 1697 года, содержит просьбу Жака Сеннака к его двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу в Гааге, заверить экземпляр извещения о смерти некоего Даниэля Ле Пера.Алгоритм виртуального разворачивания позволил авторам не только прочитать неоткрытые письма, но и воссоздавать пошаговый процесс складывания письма — раскрыть тайну одного из древних способов защиты информации.

https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html

https://ria.ru/20210120/dengi-1593891081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, возрождение, европа, нидерланды, история