https://ria.ru/20210302/pentagon-1599533455.html

В США объяснили, на каких условиях выделят Украине 150 миллионов долларов

В США объяснили, на каких условиях выделят Украине 150 миллионов долларов

США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T07:03

2021-03-02T07:03

2021-03-02T08:49

министерство обороны сша

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_8c45050bbb26e5cd07727f4cd257df8b.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в оборонной реформе, заявили в Пентагоне.В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона Соединенных Штатов о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.Там также призвали Украину продолжить реформы для повышения прозрачности и подотчетности в области закупок и модернизации оборонного сектора и усилить гражданский контроль над вооруженными силами.Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Киев получит военную помощь на 125 миллионов долларов, включающую в себя поставки оружия и подготовку. Согласованный конгрессом проект оборонного бюджета США предполагает выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов в 2021-м финансовом году.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.

https://ria.ru/20210209/oruzhie-1596044390.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны сша, сша, украина, в мире