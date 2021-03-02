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В США объяснили, на каких условиях выделят Украине 150 миллионов долларов
В США объяснили, на каких условиях выделят Украине 150 миллионов долларов
США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:03
2021-03-02T08:49
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в оборонной реформе, заявили в Пентагоне.В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона Соединенных Штатов о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.Там также призвали Украину продолжить реформы для повышения прозрачности и подотчетности в области закупок и модернизации оборонного сектора и усилить гражданский контроль над вооруженными силами.Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Киев получит военную помощь на 125 миллионов долларов, включающую в себя поставки оружия и подготовку. Согласованный конгрессом проект оборонного бюджета США предполагает выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов в 2021-м финансовом году.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
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министерство обороны сша, сша, украина, в мире

В США объяснили, на каких условиях выделят Украине 150 миллионов долларов

07:03 02.03.2021 (обновлено: 08:49 02.03.2021)
 
© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в оборонной реформе, заявили в Пентагоне.
В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона Соединенных Штатов о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
Там также призвали Украину продолжить реформы для повышения прозрачности и подотчетности в области закупок и модернизации оборонного сектора и усилить гражданский контроль над вооруженными силами.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Киев получит военную помощь на 125 миллионов долларов, включающую в себя поставки оружия и подготовку. Согласованный конгрессом проект оборонного бюджета США предполагает выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов в 2021-м финансовом году.
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием.
В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
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