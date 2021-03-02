https://ria.ru/20210302/pensii-1599612942.html

В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста

В правительстве не поддержали проект о снижении пенсионного возраста

В российском правительстве не поддержали законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, следует из проекта РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:52

2021-03-02T15:52

2021-03-02T18:53

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В российском правительстве не поддержали законопроект сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости, следует из проекта заключения соответствующей комиссии, который есть в распоряжении РИА Новости.В документе предлагается внести изменения в пенсионное законодательство: снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин. Помимо этого, Иконников выступил за уменьшение трудового стажа для досрочного выхода на пенсию — с 42 до 38 лет и с 37 до 33 лет соответственно, а также за снижение требований к возрасту для получения социальной пенсии по старости — с 70 до 66 лет и с 65 лет до 61 года соответственно.Как отмечается в заключении правительственной комиссии по законопроектной деятельности, закон предусматривает поэтапное расширение границ пенсионного возраста. В долгосрочной перспективе это позволит создать "устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию", а также обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом "адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям"."Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность", — говорится в отзыве.Кроме того, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация закона потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России."Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации", — отмечается в заключении.В связи с этим "правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".

https://ria.ru/20210302/pensii-1599599792.html

https://ria.ru/20210301/stazh-1599401781.html

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россия, пенсии, правительство рф, общество