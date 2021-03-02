Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Полноценная отмена ограничений из-за коронавируса возможна для сделавших прививку от COVID-19, для остальных все меры предосторожности должны сохраняться, считает бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ситуация с распространением коронавируса позволяет постепенно ослаблять ограничения, которые вводились в разгар эпидемии COVID-19. Однако, как отметил в интервью радио Sputnik Геннадий Онищенко, это не означает отказа от мер предосторожности. Правильнее будет говорить, что одни средства профилактики заменяются другими, на смену индивидуальным средствам защиты приходит вакцинация, объяснил депутат.
"Нужно этот период, когда мы возвращаемся к более привычной жизни, начать с вакцинации. Вот привьетесь и тогда можете себе позволить не носить маски. Привьетесь и тогда можете себе позволить более активно участвовать в общественной жизни", – подчеркнул Геннадий Онищенко.
Тех молодых людей, кто не болел и не прошел вакцинацию, но у кого в семьях есть люди старшего поколения, бывший глава Роспотребнадзора призвал ради их близких в период ослабления ограничений строго соблюдать все меры предосторожности.
"Я бы хотел им сказать, чтобы не поддавались на эту отмену ограничений, а наоборот, соблюдали бы меры предосторожности более тщательно. Отмена не всех касается, она касается тех, кто этого заслужил. Она касается тех, кто привился", – сказал Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik.