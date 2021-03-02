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Мишустин пообедал в столовой в барнаульской школе
Мишустин пообедал в столовой в барнаульской школе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения в Барнауле средней общеобразовательной школы номер 53 обсудил организацию бесплатного горячего питания для РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:31
2021-03-02T12:33
россия
виктор томенко
сергей кравцов
михаил мишустин
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения в Барнауле средней общеобразовательной школы номер 53 обсудил организацию бесплатного горячего питания для школьников младших классов, а также попробовал гречку и котлеты в школьной столовой."Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас в настоящее время организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием", - подчеркнул глава правительства.В то время когда Мишустин зашел в столовую, в ней как раз обедали дети. Премьер первым делом решил поинтересоваться качеством питания у самих школьников. "Я с ребятами хотел бы пообщаться, поспрашивать у них", - обратился он к директору.Подойдя к одному из столов, премьер-министр обратился к одному из мальчиков: "Правда вкусно? Ты котлету не доедаешь, я смотрю за тобой уже вторую минуту. Не хочешь доесть?" Но мальчик заявил, что еда ему нравится. Мишустин вспомнил эпизод из фильма "Джентльмены удачи", когда воспитатель детского сада говорил о том, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется. "Помните?" - спросил он у учеников. Но было очевидно, что современные школьники не очень-то знакомы с классикой российского кинематографа.Директор школы Юлия Галкина рассказала главе правительства, как устроен пищеблок, сделав акцент на том, что вся еда готовится на месте из экологически чистых продуктов. "На сегодняшний день мы не испытываем никаких проблем с организацией горячего питания. Нас обслуживает комбинат школьного питания. Мы не используем полуфабрикаты, то есть, здесь установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу", - рассказала она.Галкина добавила, что в Алтайском крае реализуется программа сбалансированного питания для школьников. "Чтобы не быть голословной и быть радушной хозяйкой, мне бы очень хотелось, чтобы вы попробовали, чем сегодня кормят наших детей", - пригласила она Мишустина и сопровождавших его министра просвещения Сергея Кравцова и губернатора региона Виктора Томенко, а также представителей родительского комитета школы. На обед подавали вареную гречку с котлетой и несколькими ломтиками отварной моркови. "Вкусно", - похвалил премьер.Мишустин вспомнил, как кормили в его школьные годы. "Не знаю, в какой школе вы учились, - обратился он к Кравцову. - Но это было самое вкусное - котлета с гречкой". Попробовав основные блюда, премьер поинтересовался у директора школы, что дают на десерт. Она не преминула похвалить школьную выпечку, которая, по ее словам, "расходится на ура". Мишустин повернулся к девочкам за соседним столом. "Девчонки, что на десерт любите?", - спросил он у школьниц. "Пирожные", - хором ответили девочки. "А пирожные дают что ли в школе?" - шутливо удивилась Галкина. Школьницы отрицательно замотали головами. "Любят пирожные, а дают выпечку", - рассмеялся премьер, вспомнив, что в его детстве школьные пирожки с повидлом стоили пять копеек, а с мясом - десять.За импровизированным обедом губернатор края доложил, что в его регионе в настоящий момент 1071 школа, где организовано горячее питание для 271 тысячи школьников. По его словам, абсолютно все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием. Томенко также отметил большую помощь федерального центра, благодаря которой практически для половины школ региона было закуплено различное оборудование и примерно в 250 школах были проведены ремонтные работы.Премьер переговорил с представителями родительского комитета, которые рассказали ему, как организована система контроля качества и взаимодействия с руководством школы. Родители хвалили школьное питание, особенно отметив важность того, что оно бесплатное. Как заметила одна из родителей, ребенку можно выдать некоторую сумму на питание, но нет никакой гарантии, что он потратит эти деньги на обед, а не сэкономит их на шоколадки или чипсы. При такой же государственном подходе дети гарантированно сыты.Здесь же за столом в школьной столовой Мишустин провел импровизированное совещание о том, какой ассортимент должен быть представлен в школьном буфете. Этот вопрос подняла директор. Родители единогласно проголосовали за отсутствие чипсов и фастфуда. По общему мнению, обязательно должны быть соки, чай и выпечка. "Можно рационализаторское предложение. Водичку ребенку тоже надо. Помимо компота, чая, сладких соков, полезна вода", - подвел итог дискуссии Мишустин. "Детки, пейте воду обязательно, - громко провозгласил он, обращаясь к детям. - Запомните мой совет и всегда будете здоровыми".
https://ria.ru/20210210/pitanie-1596803180.html
https://ria.ru/20210121/dolgoletie-1593966044.html
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Мишустин обедает в школьной столовой в Барнауле
Мишустин в Барнауле пообедал в школьной столовой.
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россия, виктор томенко, сергей кравцов, михаил мишустин, алтайский край, общество

Мишустин пообедал в столовой в барнаульской школе

12:31 02.03.2021 (обновлено: 12:33 02.03.2021)
 
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БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения в Барнауле средней общеобразовательной школы номер 53 обсудил организацию бесплатного горячего питания для школьников младших классов, а также попробовал гречку и котлеты в школьной столовой.
"Это очень важная работа. В свое время, вы помните, к ней внимательно отнесся президент Российской Федерации. Мы сейчас в настоящее время организовали работу по стране, чтобы фактически все дети в начальной школе были обеспечены горячим питанием", - подчеркнул глава правительства.
В то время когда Мишустин зашел в столовую, в ней как раз обедали дети. Премьер первым делом решил поинтересоваться качеством питания у самих школьников. "Я с ребятами хотел бы пообщаться, поспрашивать у них", - обратился он к директору.
Подойдя к одному из столов, премьер-министр обратился к одному из мальчиков: "Правда вкусно? Ты котлету не доедаешь, я смотрю за тобой уже вторую минуту. Не хочешь доесть?" Но мальчик заявил, что еда ему нравится. Мишустин вспомнил эпизод из фильма "Джентльмены удачи", когда воспитатель детского сада говорил о том, что ракета улетает на Марс и до обеда не вернется. "Помните?" - спросил он у учеников. Но было очевидно, что современные школьники не очень-то знакомы с классикой российского кинематографа.
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Директор школы Юлия Галкина рассказала главе правительства, как устроен пищеблок, сделав акцент на том, что вся еда готовится на месте из экологически чистых продуктов. "На сегодняшний день мы не испытываем никаких проблем с организацией горячего питания. Нас обслуживает комбинат школьного питания. Мы не используем полуфабрикаты, то есть, здесь установлено оборудование, которое позволяет готовить пищу", - рассказала она.
Галкина добавила, что в Алтайском крае реализуется программа сбалансированного питания для школьников. "Чтобы не быть голословной и быть радушной хозяйкой, мне бы очень хотелось, чтобы вы попробовали, чем сегодня кормят наших детей", - пригласила она Мишустина и сопровождавших его министра просвещения Сергея Кравцова и губернатора региона Виктора Томенко, а также представителей родительского комитета школы. На обед подавали вареную гречку с котлетой и несколькими ломтиками отварной моркови. "Вкусно", - похвалил премьер.
Мишустин вспомнил, как кормили в его школьные годы. "Не знаю, в какой школе вы учились, - обратился он к Кравцову. - Но это было самое вкусное - котлета с гречкой". Попробовав основные блюда, премьер поинтересовался у директора школы, что дают на десерт. Она не преминула похвалить школьную выпечку, которая, по ее словам, "расходится на ура". Мишустин повернулся к девочкам за соседним столом. "Девчонки, что на десерт любите?", - спросил он у школьниц. "Пирожные", - хором ответили девочки. "А пирожные дают что ли в школе?" - шутливо удивилась Галкина. Школьницы отрицательно замотали головами. "Любят пирожные, а дают выпечку", - рассмеялся премьер, вспомнив, что в его детстве школьные пирожки с повидлом стоили пять копеек, а с мясом - десять.
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За импровизированным обедом губернатор края доложил, что в его регионе в настоящий момент 1071 школа, где организовано горячее питание для 271 тысячи школьников. По его словам, абсолютно все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием. Томенко также отметил большую помощь федерального центра, благодаря которой практически для половины школ региона было закуплено различное оборудование и примерно в 250 школах были проведены ремонтные работы.
Премьер переговорил с представителями родительского комитета, которые рассказали ему, как организована система контроля качества и взаимодействия с руководством школы. Родители хвалили школьное питание, особенно отметив важность того, что оно бесплатное. Как заметила одна из родителей, ребенку можно выдать некоторую сумму на питание, но нет никакой гарантии, что он потратит эти деньги на обед, а не сэкономит их на шоколадки или чипсы. При такой же государственном подходе дети гарантированно сыты.
Здесь же за столом в школьной столовой Мишустин провел импровизированное совещание о том, какой ассортимент должен быть представлен в школьном буфете. Этот вопрос подняла директор. Родители единогласно проголосовали за отсутствие чипсов и фастфуда. По общему мнению, обязательно должны быть соки, чай и выпечка. "Можно рационализаторское предложение. Водичку ребенку тоже надо. Помимо компота, чая, сладких соков, полезна вода", - подвел итог дискуссии Мишустин. "Детки, пейте воду обязательно, - громко провозгласил он, обращаясь к детям. - Запомните мой совет и всегда будете здоровыми".
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