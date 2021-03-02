https://ria.ru/20210302/narkotiki-1599658730.html
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками
В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками
Полиция в Екатеринбурге задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:53
2021-03-02T19:53
2021-03-02T19:53
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых."Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", - сказал Горелых.По его словам, операция проводилась на улице Щорса. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили сверток с веществом серого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,223 грамма, отметил представитель пресс-службы. В настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей."По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнул Горелых.
https://ria.ru/20210301/vzyatka-1599438289.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости.
Полиция в Екатеринбурге
задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД
России по Свердловской области Валерий Горелых
.
"Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", - сказал Горелых.
По его словам, операция проводилась на улице Щорса. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили сверток с веществом серого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,223 грамма, отметил представитель пресс-службы. В настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнул Горелых.