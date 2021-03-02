https://ria.ru/20210302/narkotiki-1599658730.html

В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками

В Екатеринбурге командира взвода ДПС задержали с наркотиками

Полиция в Екатеринбурге задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:53

2021-03-02T19:53

2021-03-02T19:53

валерий горелых

гумвд

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала командира взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) с наркотиками, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых."Сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУМВД России по Свердловской области в ходе реализации оперативной информации задержан командир одного из взводов ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу. Речь идет о 40-летнем капитане, он подозревается в хранении наркотических средств", - сказал Горелых.По его словам, операция проводилась на улице Щорса. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили сверток с веществом серого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,223 грамма, отметил представитель пресс-службы. В настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей."По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечен к уголовной ответственности", - подчеркнул Горелых.

https://ria.ru/20210301/vzyatka-1599438289.html

свердловская область

екатеринбург

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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия