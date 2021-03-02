Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/naezd-1599637884.html
В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка
В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка
Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:40
2021-03-02T17:40
амурская область
зея (город)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области."Второго марта в городе Зея при уборке снега водитель специализированного транспорта, двигавшегося по тротуару, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с травмами помещен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает следственное управление.Региональный минздрав уточняет, что девочка находится в стабильном тяжёлом состоянии. "Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из Амурской областной детской клинической больницы, осмотрел пациентку, провел консультации с зейскими специалистами", - сообщили журналистам в минздраве.
https://ria.ru/20210227/peshekhod-1599224913.html
амурская область
зея (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
амурская область, зея (город), происшествия

В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка

17:40 02.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
"Второго марта в городе Зея при уборке снега водитель специализированного транспорта, двигавшегося по тротуару, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с травмами помещен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает следственное управление.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 13:50
В Москве водитель такси сбил пешехода с коляской
Региональный минздрав уточняет, что девочка находится в стабильном тяжёлом состоянии. "Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из Амурской областной детской клинической больницы, осмотрел пациентку, провел консультации с зейскими специалистами", - сообщили журналистам в минздраве.
 
Амурская областьЗея (город)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния