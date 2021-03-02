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В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка
В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка
Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:40
2021-03-02T17:40
2021-03-02T17:40
амурская область
зея (город)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области."Второго марта в городе Зея при уборке снега водитель специализированного транспорта, двигавшегося по тротуару, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с травмами помещен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает следственное управление.Региональный минздрав уточняет, что девочка находится в стабильном тяжёлом состоянии. "Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из Амурской областной детской клинической больницы, осмотрел пациентку, провел консультации с зейскими специалистами", - сообщили журналистам в минздраве.
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амурская область
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амурская область, зея (город), происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости.
Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея
, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области
.
"Второго марта в городе Зея при уборке снега водитель специализированного транспорта, двигавшегося по тротуару, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с травмами помещен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает следственное управление.
Региональный минздрав уточняет, что девочка находится в стабильном тяжёлом состоянии. "Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из Амурской областной детской клинической больницы, осмотрел пациентку, провел консультации с зейскими специалистами", - сообщили журналистам в минздраве.