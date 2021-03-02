https://ria.ru/20210302/naezd-1599637884.html

В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка

В Приамурье водитель снегоуборочной техники сбил ребенка

Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:40

2021-03-02T17:40

2021-03-02T17:40

амурская область

зея (город)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Водитель снегоуборочной техники сбил семилетнюю девочку в городе Зея, ребенок находится в реанимации, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Амурской области."Второго марта в городе Зея при уборке снега водитель специализированного транспорта, двигавшегося по тротуару, допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с травмами помещен в медицинское учреждение и в настоящее время находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщает следственное управление.Региональный минздрав уточняет, что девочка находится в стабильном тяжёлом состоянии. "Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из Амурской областной детской клинической больницы, осмотрел пациентку, провел консультации с зейскими специалистами", - сообщили журналистам в минздраве.

https://ria.ru/20210227/peshekhod-1599224913.html

амурская область

зея (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, зея (город), происшествия