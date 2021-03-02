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Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
В некоторых случаях гипертонический криз может привести к смертельным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:31
2021-03-02T13:31
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В некоторых случаях гипертонический криз может привести к смертельным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, резкое повышение давление способно спровоцировать инсульт. При этом медик подчеркнул, что гипертонический криз никогда не случается "сам по себе".Гипертонический криз — резкое выраженное повышение артериального давления, сопровождающееся общим ухудшением состояния и продолжающееся от нескольких часов до нескольких суток.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза

13:31 02.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 марРИА Новости. В некоторых случаях гипертонический криз может привести к смертельным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, резкое повышение давление способно спровоцировать инсульт. При этом медик подчеркнул, что гипертонический криз никогда не случается "сам по себе".
"Это сход с лечения либо неправильное лечение, либо вы не уловили, когда оно (давление. — Прим. ред.) перестает контролироваться", — объяснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Гипертонический криз — резкое выраженное повышение артериального давления, сопровождающееся общим ухудшением состояния и продолжающееся от нескольких часов до нескольких суток.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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