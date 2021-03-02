https://ria.ru/20210302/myasnikov-1599586161.html
Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
В некоторых случаях гипертонический криз может привести к смертельным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:31
2021-03-02T13:31
2021-03-02T13:31
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В некоторых случаях гипертонический криз может привести к смертельным последствиям, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, резкое повышение давление способно спровоцировать инсульт. При этом медик подчеркнул, что гипертонический криз никогда не случается "сам по себе".Гипертонический криз — резкое выраженное повышение артериального давления, сопровождающееся общим ухудшением состояния и продолжающееся от нескольких часов до нескольких суток.
https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество