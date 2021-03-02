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Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимают как... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:35
2021-03-02T13:18
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимают как обезболивающее.По его словам, сильнее всего они влияют на желудок: ненормированный прием может стать причиной язвы и вызвать сильное кровотечение. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников поделился случаем из своей практики: 40-летний пациент принимал до семи таких таблеток в день из-за боли в ноге, в итоге получил язву и умер по пути в операционную.Также врач указал на то, что нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов и запрещены для пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями."Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой", — подытожил специалист.
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов

12:35 02.03.2021 (обновлено: 13:18 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимают как обезболивающее.
По его словам, сильнее всего они влияют на желудок: ненормированный прием может стать причиной язвы и вызвать сильное кровотечение.
В эфире телеканала "Россия 1" Мясников поделился случаем из своей практики: 40-летний пациент принимал до семи таких таблеток в день из-за боли в ноге, в итоге получил язву и умер по пути в операционную.
Также врач указал на то, что нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов и запрещены для пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой", — подытожил специалист.
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