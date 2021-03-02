https://ria.ru/20210302/myasnikov-1599574840.html

Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов

Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимают как... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:35

2021-03-02T12:35

2021-03-02T13:18

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нестероидных противовоспалительных препаратов, которые часто принимают как обезболивающее.По его словам, сильнее всего они влияют на желудок: ненормированный прием может стать причиной язвы и вызвать сильное кровотечение. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников поделился случаем из своей практики: 40-летний пациент принимал до семи таких таблеток в день из-за боли в ноге, в итоге получил язву и умер по пути в операционную.Также врач указал на то, что нестероидные противовоспалительные препараты считаются основной причиной инфарктов и инсультов и запрещены для пожилых и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями."Любая таблетка может принести потенциальный вред. Еще раз: лекарство и яд отличаются только дозой", — подытожил специалист.

https://ria.ru/20210301/immunostimulyatory-1599437994.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество