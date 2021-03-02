https://ria.ru/20210302/monakhini-1599575077.html

Адвокаты: монахини Среднеуральского монастыря сами определят, где им жить

Адвокаты: монахини Среднеуральского монастыря сами определят, где им жить

Монахини из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, ранее подконтрольного бывшему схиигумену Сергию, сами определят, где им жить, говорится... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:36

2021-03-02T12:36

2021-03-02T12:36

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Монахини из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, ранее подконтрольного бывшему схиигумену Сергию, сами определят, где им жить, говорится во вторник в Telegram-канале адвокатов Сергия.Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря в другие обители. В епархии сообщали РИА Новости, что принять их готовы семь женских монастырей Свердловской области. Предположительно, речь идет о нескольких десятках насельниц."На настоящий момент до монахинь и послушниц, проживающих в монастыре, никто информацию о переводе не доводил. Митрополит Евгений (Кульберг) лично посещал монастырь 26 и 28 февраля, и насельницы выразили ему однозначное желание продолжать жить и служить в своей обители. Монахини являются дееспособными, совершеннолетними гражданами Российской Федерации, они в состоянии самостоятельно определять свое место проживания. Люди - не вещи, чтобы их куда-то против воли перемещать", - отмечается в заявлении адвокатов.Они также подчеркивают, что право насельниц обители на жилье защищено Конституцией РФ. В данный момент монахини защищают свои права в судебном порядке."Если будет предпринята любая попытка насильственного перемещения, то это будет рассмотрено как правонарушение, со всеми вытекающими последствиями", - уточняется в сообщении.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210301/obzhalovanie-1599449629.html

https://ria.ru/20210226/monastyr-1599086847.html

свердловская область

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среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, свердловская область