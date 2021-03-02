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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210302/missionery-1599660949.html
В УПЦ предостерегли миссионеров в соцсетях от коммерциализации
В УПЦ предостерегли миссионеров в соцсетях от коммерциализации
Активная деятельность представителей церкви и православных миссионеров в социальных сетях несет с собой опасность коммерциализации и появления... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:14
2021-03-02T20:14
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Активная деятельность представителей церкви и православных миссионеров в социальных сетях несет с собой опасность коммерциализации и появления "интернет-зависимости", погони за рейтингом и подписчиками, считает профессор Киевской духовной академии, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря)."Отдельной проблемой становится коммерциализация любой современной технологии... Это касается проповеди и миссионерской деятельности, а также церковной журналистики в интернет-пространстве. Интернет не просто предоставляет для этого свою удобную площадку. Он стремится заработать на этом прямой или скрытой рекламой, а также развивает зависимость от самого себя, проявляемую в развитии азарта - получить больше просмотров, лайков, комментариев, и тем самым больше времени провести в онлайн-пространстве", - сказал митрополит Климент в ходе научно-богословской конференции на базе Сретенской семинарии.Все эти вещи, предупредил он, потом приводят "к определенной конвертации в денежном варианте".Он обратил внимание на то, что социальные сети сегодня конкурентно вытесняют печатную прессу и телевидение в сфере новостей, с чем не может не считаться и православная журналистика как одна из важнейших сфер современной церковной миссии."Наряду с этим, успех церковного контента в социальных сетях возможен исключительно при применении технологий, в большинстве своем весьма этически не безупречных, и это также является весьма сдерживающим фактором для развития церковных медиа на тех интернет-площадках, которые сегодня возможность эту хотя и предоставляют, но в то же время эта возможность не совсем этически правильна, допустима с точки зрения христианской морали", - считает иерарх.По его мнению, те возможности, которые представляет для церковной миссии развитие онлайн-пространства, должны быть внимательно изучены "методами этической экспертизы и богословского анализа на предмет их соответствия церковной миссии". "При этом лимитирующим аспектом является коммерциализация любых интернет-технологий, достижение которой осуществляется путем манипулирования и модуляции выбора пользователя этически сомнительными путями", - добавил митрополит Климент.Выступая в декабре прошлого года на епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл обратил внимание на то, что не каждый священник может быть проповедником в соцсетях: использование этих коммуникаций для миссии предполагает "наличие хорошего образования, высокого общего культурного уровня". Также, по словам предстоятеля РПЦ, священник, занимающийся просветительством в интернете, должен иметь многолетний опыт пастырской деятельности и не забывать, что его целью является "приведение людей ко Христу, и ни в коем случае не "поставление" самого себя в центр их жизни".
https://ria.ru/20210225/svyaschennik-1598914323.html
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новости - религия и мировоззрение

В УПЦ предостерегли миссионеров в соцсетях от коммерциализации

20:14 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Активная деятельность представителей церкви и православных миссионеров в социальных сетях несет с собой опасность коммерциализации и появления "интернет-зависимости", погони за рейтингом и подписчиками, считает профессор Киевской духовной академии, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).
"Отдельной проблемой становится коммерциализация любой современной технологии... Это касается проповеди и миссионерской деятельности, а также церковной журналистики в интернет-пространстве. Интернет не просто предоставляет для этого свою удобную площадку. Он стремится заработать на этом прямой или скрытой рекламой, а также развивает зависимость от самого себя, проявляемую в развитии азарта - получить больше просмотров, лайков, комментариев, и тем самым больше времени провести в онлайн-пространстве", - сказал митрополит Климент в ходе научно-богословской конференции на базе Сретенской семинарии.
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Все эти вещи, предупредил он, потом приводят "к определенной конвертации в денежном варианте".
"Безудержный просмотр даже "святого" контента и стремление повышения своего рейтинга в соцсетях является огромной опасностью, мало чем отличающейся от иных форм интернет-зависимостей", - отметил представитель Украинской православной церкви.
Он обратил внимание на то, что социальные сети сегодня конкурентно вытесняют печатную прессу и телевидение в сфере новостей, с чем не может не считаться и православная журналистика как одна из важнейших сфер современной церковной миссии.
"Наряду с этим, успех церковного контента в социальных сетях возможен исключительно при применении технологий, в большинстве своем весьма этически не безупречных, и это также является весьма сдерживающим фактором для развития церковных медиа на тех интернет-площадках, которые сегодня возможность эту хотя и предоставляют, но в то же время эта возможность не совсем этически правильна, допустима с точки зрения христианской морали", - считает иерарх.
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По его мнению, те возможности, которые представляет для церковной миссии развитие онлайн-пространства, должны быть внимательно изучены "методами этической экспертизы и богословского анализа на предмет их соответствия церковной миссии". "При этом лимитирующим аспектом является коммерциализация любых интернет-технологий, достижение которой осуществляется путем манипулирования и модуляции выбора пользователя этически сомнительными путями", - добавил митрополит Климент.
Выступая в декабре прошлого года на епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл обратил внимание на то, что не каждый священник может быть проповедником в соцсетях: использование этих коммуникаций для миссии предполагает "наличие хорошего образования, высокого общего культурного уровня". Также, по словам предстоятеля РПЦ, священник, занимающийся просветительством в интернете, должен иметь многолетний опыт пастырской деятельности и не забывать, что его целью является "приведение людей ко Христу, и ни в коем случае не "поставление" самого себя в центр их жизни".
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
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