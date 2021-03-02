https://ria.ru/20210302/mir-1599570141.html
В ОАЭ начали тестировать российские карты "Мир"
В ОАЭ начали тестировать российские карты "Мир"
Первые операции по картам российской платежной системы "Мир" проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в пресс-релизе системы. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:19
2021-03-02T12:19
2021-03-02T12:19
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые операции по картам российской платежной системы "Мир" проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в пресс-релизе системы."Первые тестовые транзакции по российским платежным картам проведены в Дубае (Объединенных Арабских Эмиратах, ОАЭ) в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между платежной системой "Мир" и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке и в Африке Network International", - отмечается в сообщении.В дальнейшем эта компания продолжит работу по подключению к приему карт "Мир" своих партнеров - торгово-сервисных предприятий в ОАЭ.Карты "Мир", помимо России, принимаются в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане, а также в Узбекистане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме.
https://ria.ru/20210302/dengi-1599533313.html
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россия, мир, оаэ, дубай (город), экономика
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первые операции по картам российской платежной системы "Мир" проведены в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в пресс-релизе системы.
"Первые тестовые транзакции по российским платежным картам проведены в Дубае
(Объединенных Арабских Эмиратах, ОАЭ
) в рамках реализации эксклюзивного договора о сотрудничестве между платежной системой "Мир" и ведущей компанией в сфере цифровой коммерции на Ближнем Востоке
и в Африке
Network International", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем эта компания продолжит работу по подключению к приему карт "Мир" своих партнеров - торгово-сервисных предприятий в ОАЭ.
Карты "Мир", помимо России, принимаются в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане, а также в Узбекистане, Таджикистане, Турции, Вьетнаме.