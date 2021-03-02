https://ria.ru/20210302/maydan-1599672108.html

Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана

Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана

Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:59

2021-03-02T21:59

2021-03-02T23:59

служба безопасности украины

виктор янукович

украина

в мире

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными.Экс-депутат Верховной рады Александр Долженков в эфире телеканала "Наш" заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.Верховная рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Долженков отметил, что такого основания в Конституции страны нет.Генерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом."Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины", — согласился он.

https://ria.ru/20210213/donbass-1597361195.html

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служба безопасности украины, виктор янукович, украина, в мире