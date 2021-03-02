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Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана
Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана
Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:59
2021-03-02T23:59
служба безопасности украины
виктор янукович
украина
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными.Экс-депутат Верховной рады Александр Долженков в эфире телеканала "Наш" заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.Верховная рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Долженков отметил, что такого основания в Конституции страны нет.Генерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом."Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины", — согласился он.
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служба безопасности украины, виктор янукович, украина, в мире

Генерал СБУ назвал незаконными решения властей Украины после Майдана

21:59 02.03.2021 (обновлено: 23:59 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкГорящие костры и палатки на площади Независимости в Киеве
Горящие костры и палатки на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными.
Экс-депутат Верховной рады Александр Долженков в эфире телеканала "Наш" заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.
"Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В Конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с Конституцией — нет", — сказал депутат.
Верховная рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей. Долженков отметил, что такого основания в Конституции страны нет.
Генерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом.
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"Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины", — согласился он.
 
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