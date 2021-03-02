https://ria.ru/20210302/mamm-1599479401.html

Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow

Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow

Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T03:51

2021-03-02T03:51

2021-03-02T09:39

культура

новости культуры

выставки

музеи

cosmoscow

мультимедиа арт музей

ирина корина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599473939_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_412b48459eb194c0c0a41b16c6dbce3d.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации "Музей года", а арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", сообщила пресс-служба проекта."Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ирина Корина названа "Художником года", арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", а Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) стал "Музеем года", - говорится в сообщении пресс-службы.Как рассказал куратор фонда Алексей Масляев, названная "Художником года" Корина вдохновляет своей мастерской работой с пространством, а Мультимедиа Арт Музей вместе с Cosmoscow разрабатывает насыщенную программу на протяжении всего года."Фонд Cosmoscow, который мы запустили в 2017 как логичное продолжение некоммерческой деятельности ярмарки, стал крайне важной частью нашего проекта. В прошлом году благодаря фонду мы смогли оперативно отреагировать на последствия пандемии и запустить новые программы в поддержку художников, выделив гранты на создание новых работ", - сказала учредитель фонда Маргарита Пушкина, которую процитировали в пресс-службе.Ярмарка современного искусства Cosmoscow проводится с целью развития российского арт-рынка и интеграции российских художников в международный контекст. В 2021 году мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в гибридном формате: в московском Гостином дворе и онлайн.

https://ria.ru/20190907/1558410032.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, cosmoscow, мультимедиа арт музей, ирина корина