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Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T03:51
2021-03-02T09:39
культура
новости культуры
выставки
музеи
cosmoscow
мультимедиа арт музей
ирина корина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации "Музей года", а арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", сообщила пресс-служба проекта."Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ирина Корина названа "Художником года", арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", а Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) стал "Музеем года", - говорится в сообщении пресс-службы.Как рассказал куратор фонда Алексей Масляев, названная "Художником года" Корина вдохновляет своей мастерской работой с пространством, а Мультимедиа Арт Музей вместе с Cosmoscow разрабатывает насыщенную программу на протяжении всего года."Фонд Cosmoscow, который мы запустили в 2017 как логичное продолжение некоммерческой деятельности ярмарки, стал крайне важной частью нашего проекта. В прошлом году благодаря фонду мы смогли оперативно отреагировать на последствия пандемии и запустить новые программы в поддержку художников, выделив гранты на создание новых работ", - сказала учредитель фонда Маргарита Пушкина, которую процитировали в пресс-службе.Ярмарка современного искусства Cosmoscow проводится с целью развития российского арт-рынка и интеграции российских художников в международный контекст. В 2021 году мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в гибридном формате: в московском Гостином дворе и онлайн.
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96
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новости культуры, выставки, музеи, cosmoscow, мультимедиа арт музей, ирина корина

Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow

03:51 02.03.2021 (обновлено: 09:39 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии "Фотобиеннале-2020" в Мультимедиа Арт Музее (МАММ). С 16 июня московские музеи будут постепенно открываться после отмены режима самоизоляции и ослабления ограничительных мер.
Посетительница на открытии Фотобиеннале-2020 в Мультимедиа Арт Музее (МАММ). С 16 июня московские музеи будут постепенно открываться после отмены режима самоизоляции и ослабления ограничительных мер. - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации "Музей года", а арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", сообщила пресс-служба проекта.
"Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ирина Корина названа "Художником года", арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", а Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) стал "Музеем года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как рассказал куратор фонда Алексей Масляев, названная "Художником года" Корина вдохновляет своей мастерской работой с пространством, а Мультимедиа Арт Музей вместе с Cosmoscow разрабатывает насыщенную программу на протяжении всего года.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкРабота Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
Работа Ирины Кориной Вооруженные мечтой
1 из 3
Работа Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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© предоставлено пресс-службойИрина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
Ирина Корина 30 апреля, лот аукциона Vladey
2 из 3
Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© Фото : Пресс-служба арт-шоуАлександр Петрелли и Ирина Корина
Александр Петрелли и Ирина Корина
3 из 3
Александр Петрелли и Ирина Корина
© Фото : Пресс-служба арт-шоу
1 из 3
Работа Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
2 из 3
Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
3 из 3
Александр Петрелли и Ирина Корина
© Фото : Пресс-служба арт-шоу
"Фонд Cosmoscow, который мы запустили в 2017 как логичное продолжение некоммерческой деятельности ярмарки, стал крайне важной частью нашего проекта. В прошлом году благодаря фонду мы смогли оперативно отреагировать на последствия пандемии и запустить новые программы в поддержку художников, выделив гранты на создание новых работ", - сказала учредитель фонда Маргарита Пушкина, которую процитировали в пресс-службе.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow проводится с целью развития российского арт-рынка и интеграции российских художников в международный контекст. В 2021 году мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в гибридном формате: в московском Гостином дворе и онлайн.
Девушка на стенде Orekhov Gallery во время открытия ярмарки современного искусства Cosmoscow в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.09.2019
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиCosmoscowМультимедиа Арт музейИрина Корина
 
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