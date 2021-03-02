Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:51 02.03.2021 (обновлено: 09:39 02.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на открытии "Фотобиеннале-2020" в Мультимедиа Арт Музее (МАММ). С 16 июня московские музеи будут постепенно открываться после отмены режима самоизоляции и ослабления ограничительных мер.
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей 2021 года, художником года признали Ирину Корину, Мультимедиа Арт Музей победил в номинации "Музей года", а арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", сообщила пресс-служба проекта.
"Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявляет победителей программ 2021, проекты которых будут представлены на 9-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Ирина Корина названа "Художником года", арт-резиденция "Выкса" выбрана "Институцией года", а Мультимедиа Арт Музей, Москва (МАММ) стал "Музеем года", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как рассказал куратор фонда Алексей Масляев, названная "Художником года" Корина вдохновляет своей мастерской работой с пространством, а Мультимедиа Арт Музей вместе с Cosmoscow разрабатывает насыщенную программу на протяжении всего года.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкРабота Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
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Работа Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
© предоставлено пресс-службойИрина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
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Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
© Фото : Пресс-служба арт-шоуАлександр Петрелли и Ирина Корина
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Александр Петрелли и Ирина Корина
© Фото : Пресс-служба арт-шоу
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Работа Ирины Кориной "Вооруженные мечтой", представленная на выставке номинантов "Премии Кандинского" в здании бывшего кинотеатра "Ударник" в Москве.
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Ирина Корина "30 апреля", лот аукциона Vladey
© предоставлено пресс-службой
3 из 3
Александр Петрелли и Ирина Корина
© Фото : Пресс-служба арт-шоу
"Фонд Cosmoscow, который мы запустили в 2017 как логичное продолжение некоммерческой деятельности ярмарки, стал крайне важной частью нашего проекта. В прошлом году благодаря фонду мы смогли оперативно отреагировать на последствия пандемии и запустить новые программы в поддержку художников, выделив гранты на создание новых работ", - сказала учредитель фонда Маргарита Пушкина, которую процитировали в пресс-службе.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow проводится с целью развития российского арт-рынка и интеграции российских художников в международный контекст. В 2021 году мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в гибридном формате: в московском Гостином дворе и онлайн.
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