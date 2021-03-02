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Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов
Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:47
2021-03-02T20:17
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты.Как сообщило агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть — так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.Белорусский лидер также рассказал о переговорах, которые провел с Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.Белоруссия — стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза, закреплено в Концепции внешней политики.Лукашенко добавил, что обсуждал все совместные инициативы в контексте Союзного государства. О слиянии или вхождении республики в состав России речи не шло.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов

16:47 02.03.2021 (обновлено: 20:17 02.03.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты.
Как сообщило агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть — так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить <…> Лучше купить или построить новые самолеты для этого", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также рассказал о переговорах, которые провел с Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.
Белоруссия — стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза, закреплено в Концепции внешней политики.
Лукашенко добавил, что обсуждал все совместные инициативы в контексте Союзного государства. О слиянии или вхождении республики в состав России речи не шло.
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Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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