https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599624942.html

Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов

Лукашенко высказался за размещение в Белоруссии российских самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:47

2021-03-02T16:47

2021-03-02T20:17

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596994407_0:0:1258:709_1920x0_80_0_0_41222bc3c8be74e8d05da4cb8fa4a996.jpg

МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил использовать для совместного дежурства в республике российские самолеты.Как сообщило агентство Sputnik Беларусь, Лукашенко поднял этот вопрос на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Он заметил, что опыт совместного патрулирования у стран уже есть — так было во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году в Минске.Белорусский лидер также рассказал о переговорах, которые провел с Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, Минск продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.Белоруссия — стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза, закреплено в Концепции внешней политики.Лукашенко добавил, что обсуждал все совместные инициативы в контексте Союзного государства. О слиянии или вхождении республики в состав России речи не шло.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/lukashenko-1599606297.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире