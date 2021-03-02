Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг планы трансфера власти родственникам, заявив, что любой сможет принять участие в выборах президента по правилам новой конституции, которая появится в начале 2022 года.
"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта. Данное заявление президент сделал на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
Он отметил, что новую конституцию в стране примут в январе-феврале будущего года. "Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания – ред.), можете участвовать в этих выборах после конституции - и в парламентских, и в президентских", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что тема "трансфера власти" в Белоруссии на недавних переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждалась, как уже успели написать в некоторых средствах массовой информации. Лукашенко подчеркнул, что внутренняя политика Белоруссии - это дело исключительно самой Белоруссии. "Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - добавил белорусский президент.