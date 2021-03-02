https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599591578.html

Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек

Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг планы трансфера власти родственникам, заявив, что любой сможет принять участие в выборах президента по... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:55

2021-03-02T13:55

2021-03-02T13:55

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg

МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг планы трансфера власти родственникам, заявив, что любой сможет принять участие в выборах президента по правилам новой конституции, которая появится в начале 2022 года."Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Белта. Данное заявление президент сделал на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.Он отметил, что новую конституцию в стране примут в январе-феврале будущего года. "Вот и весь трансфер власти. Все, даже вы вчетвером (участники совещания – ред.), можете участвовать в этих выборах после конституции - и в парламентских, и в президентских", - подчеркнул глава государства.Он добавил, что тема "трансфера власти" в Белоруссии на недавних переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным не обсуждалась, как уже успели написать в некоторых средствах массовой информации. Лукашенко подчеркнул, что внутренняя политика Белоруссии - это дело исключительно самой Белоруссии. "Поэтому ни о каком трансфере власти мы даже не говорили. Это было бы даже неприлично со стороны хозяина этой встречи. Как мы тут будем устраивать внутренне свою страну, это наше дело. Вот внешнюю политику, о чем мы договаривались, мы будем координировать, как сейчас", - добавил белорусский президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/lukashenko-1599578466.html

https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html

россия

сочи

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире