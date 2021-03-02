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Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии
Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии
Мир настолько изменился, что глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:51
2021-03-02T13:24
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Мир настолько изменился, что глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства – "о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом, комментируя "некоторые выдумки и вранье в различных источниках" о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с соседской.При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.Белоруссия – стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза закреплено в Концепции внешней политики.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия

Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии

12:51 02.03.2021 (обновлено: 13:24 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Мир настолько изменился, что глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
12:19
Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений
Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства – "о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом, комментируя "некоторые выдумки и вранье в различных источниках" о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с соседской.

"И мы — суверенное и независимое государство.<...> Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", — сказал белорусский президент.

При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.
Белоруссия – стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза закреплено в Концепции внешней политики.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
12:47
Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссия
 
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