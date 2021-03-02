https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599578139.html

Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии

Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии

Мир настолько изменился, что глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:51

2021-03-02T12:51

2021-03-02T13:24

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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МИНСК, 2 мар — РИА Новости. Мир настолько изменился, что глупо всерьез рассматривать возможность слияния России и Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, белорусский лидер во вторник провел совещание о военном сотрудничестве с Россией, на котором затронул состоявшиеся в Сочи 22 февраля переговоры с Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что разговор с Путиным шел в контексте Союзного государства – "о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти". При этом, комментируя "некоторые выдумки и вранье в различных источниках" о вхождении в состав России или слияния с ней, он заметил, что "белорусы живут в своей квартире", хотя она и небольшая по сравнению с соседской.При этом Минск, по словам Лукашенко, продолжит координировать внешнюю политику и вопросы обороны с Москвой. Он заявил, что хочет выстроить такие же отношения и в экономике, чтобы "не бояться" и "не дергаться" по поводу западных санкций. При этом президент подчеркнул, что не обсуждал с Путиным ни выделение республике кредита, ни вопросы передачи власти.Белоруссия – стратегический союзник России. Взаимодействие в рамках Союзного государства, как и интеграция внутри Евразийского экономического союза закреплено в Концепции внешней политики.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599577312.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия