https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599573696.html
Лукашенко опроверг сообщения о том, что обсуждал с Путиным новый кредит
Лукашенко опроверг сообщения о том, что обсуждал с Путиным новый кредит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал вопросы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:30
2021-03-02T12:30
2021-03-02T12:44
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал вопросы выделения Минску российского кредита и трансфера власти в республике.Как сообщил во вторник Sputnik Беларусь, Лукашенко "на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы"."По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня", - говорится в сообщении.Со ссылкой на Лукашенко также отмечается, что "равным образом не подымался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время недавней встречи в Сочи со своим российским коллегой Владимиром Путиным не обсуждал вопросы выделения Минску российского кредита и трансфера власти в республике.
Как сообщил во вторник Sputnik Беларусь
, Лукашенко "на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы".
"По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на Лукашенко также отмечается, что "равным образом не подымался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы".
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