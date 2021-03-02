Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений
12:19 02.03.2021 (обновлено: 12:25 02.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы отношений Минска и Москвы.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля.
"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, они с Путиным достигли договоренности, что ряд вопросов впоследствии будет обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", - уточнил он.