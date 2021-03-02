Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599572106.html
Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений
Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:19
2021-03-02T12:25
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598565434_0:101:2968:1771_1920x0_80_0_0_2b589bc1485522cb3240aa118be2ee91.jpg
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы отношений Минска и Москвы.Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля.По словам Лукашенко, они с Путиным достигли договоренности, что ряд вопросов впоследствии будет обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", - уточнил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599563725.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598565434_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a77d99eff0c718ec82ddfe853a3a50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений

12:19 02.03.2021 (обновлено: 12:25 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы отношений Минска и Москвы.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 - это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", - приводит слова Лукашенко во вторник агентство Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, они с Путиным достигли договоренности, что ряд вопросов впоследствии будет обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", - уточнил он.
Светлана Тихановская во время интервью в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
11:33
В СК Белоруссии инициируют экстрадицию Тихановской
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
13:20В Москве прошла премьера фильма "Пара из будущего" с Ароновой и Буруновым
13:15Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
13:13"Ростех" разработал лазерный сканер для измерения габаритов транспорта
13:11YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
13:07В Кировской области мужчина ударил таксиста ножом в шею
13:06Экипаж МКС приступил к заделке второй трещины в российском модуле
13:02В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением
Лента новостейМолния