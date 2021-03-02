https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599572106.html

Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений

Лукашенко заявил о "ревизии" российско-белорусских отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:19

2021-03-02T12:19

2021-03-02T12:25

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы отношений Минска и Москвы.Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля.По словам Лукашенко, они с Путиным достигли договоренности, что ряд вопросов впоследствии будет обсуждаться на уровне руководителей правительства и силового блока. "Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы", - уточнил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/tikhanovskaya-1599563725.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире