https://ria.ru/20210302/liderstvo-1599596425.html

Силуанов и лауреат "Лидеров России" обсудили благоустройство Волгограда

Силуанов и лауреат "Лидеров России" обсудили благоустройство Волгограда

Министр финансов Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса "Лидеры России – 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода Русланом... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T14:22

2021-03-02T14:22

2021-03-02T14:22

"лидеры россии"

антон силуанов

волгоград

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса "Лидеры России – 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода Русланом Морозовым, проект благоустройства центра Волгограда, сообщает пресс-служба конкурса.Морозов представил наставнику проект реконструкции участка в центре города для увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов. "Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан", – отметил министр финансов, наставник конкурса "Лидеры России" Антон Силуанов.Совместно с мэрией Волгограда Руслан Морозов проанализировал все перспективные городские территории, изучил мнения горожан и определил участок, нуждающийся в масштабном благоустройстве. Это место, на котором расположены Комсомольский сад, Городской детский парк и Сурский сквер."В рамках единой парковой концепции предполагается создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярморочную зону. При этом новые дорожки будут прокладываться по сформировавшимся маршрутам, чтобы избежать вырубки деревьев. В горсаду разместятся детская зона с площадками, спортивный кластер с тренажерной зоной, площадкой для йоги и тихий парк с фонтанами и прудами. Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий", – рассказал Руслан Морозов. Благоустройство территорий позволит создать более сотни новых рабочих мест, получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка.

https://ria.ru/20201028/konkurs-1581929379.html

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"лидеры россии", антон силуанов, волгоград, общество