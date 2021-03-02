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Силуанов и лауреат "Лидеров России" обсудили благоустройство Волгограда
Силуанов и лауреат "Лидеров России" обсудили благоустройство Волгограда
Министр финансов Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса "Лидеры России – 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода Русланом... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T14:22
2021-03-02T14:22
"лидеры россии"
антон силуанов
волгоград
общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса "Лидеры России – 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода Русланом Морозовым, проект благоустройства центра Волгограда, сообщает пресс-служба конкурса.Морозов представил наставнику проект реконструкции участка в центре города для увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов. "Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан", – отметил министр финансов, наставник конкурса "Лидеры России" Антон Силуанов.Совместно с мэрией Волгограда Руслан Морозов проанализировал все перспективные городские территории, изучил мнения горожан и определил участок, нуждающийся в масштабном благоустройстве. Это место, на котором расположены Комсомольский сад, Городской детский парк и Сурский сквер."В рамках единой парковой концепции предполагается создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярморочную зону. При этом новые дорожки будут прокладываться по сформировавшимся маршрутам, чтобы избежать вырубки деревьев. В горсаду разместятся детская зона с площадками, спортивный кластер с тренажерной зоной, площадкой для йоги и тихий парк с фонтанами и прудами. Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий", – рассказал Руслан Морозов. Благоустройство территорий позволит создать более сотни новых рабочих мест, получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка.
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РИА Новости
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"лидеры россии", антон силуанов, волгоград, общество

Силуанов и лауреат "Лидеров России" обсудили благоустройство Волгограда

14:22 02.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов обсудил с победителем конкурса "Лидеры России – 2020", генеральным директором Волгоградского композитного завода Русланом Морозовым, проект благоустройства центра Волгограда, сообщает пресс-служба конкурса.
Морозов представил наставнику проект реконструкции участка в центре города для увеличения туристических потоков и повышения доходности городского бюджета за счет привлечения к этому различных инвестиционных проектов.
"Руслан четко формулировал свои ожидания от нашего взаимодействия, представил хорошо проработанные идеи. В финансовой сфере нужны талантливые управленцы, которые могут предложить неординарные решения проблем, новые подходы. В первую очередь потребность в таких специалистах существует на региональном и муниципальном уровнях. Нужны люди, которые помогут привлечь в регионы инвестиции, осознающие, что финансы – это важнейший инструмент развития экономики, государства, повышения уровня жизни граждан", – отметил министр финансов, наставник конкурса "Лидеры России" Антон Силуанов.
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Совместно с мэрией Волгограда Руслан Морозов проанализировал все перспективные городские территории, изучил мнения горожан и определил участок, нуждающийся в масштабном благоустройстве. Это место, на котором расположены Комсомольский сад, Городской детский парк и Сурский сквер.
"В рамках единой парковой концепции предполагается создание прогулочного променада, который может трансформироваться в ярморочную зону. При этом новые дорожки будут прокладываться по сформировавшимся маршрутам, чтобы избежать вырубки деревьев. В горсаду разместятся детская зона с площадками, спортивный кластер с тренажерной зоной, площадкой для йоги и тихий парк с фонтанами и прудами. Отдельное внимание планируем уделить зоне фудкортов, а также устройству аванплощади, детской зоны и открытой сцены для проведения творческих мероприятий", – рассказал Руслан Морозов.
Благоустройство территорий позволит создать более сотни новых рабочих мест, получить дополнительные доходы в бюджет Волгограда и направить их на содержание преобразованного участка.
 
"Лидеры России"Антон СилуановВолгоградОбщество
 
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