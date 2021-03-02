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Россиянам разъяснили правила раздела квартиры при разводе
Россиянам разъяснили правила раздела квартиры при разводе
Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам, является его собственностью, а не... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T17:27
2021-03-02T17:27
2021-03-02T18:34
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам, является его собственностью, а не совместно нажитой. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.Коллегия рассмотрела ситуацию, когда россиянин, будучи в браке, получил в наследство от пожилой родственницы часть дома. Он продал недвижимость за два с половиной миллиона рублей и на вырученные деньги приобрел квартиру, которую оформил на жену.Через несколько лет супруги развелись, и при разделе имущества районный суд признал недвижимость личной собственностью мужчины. В качестве аргументов он привел тот факт, что доходы бывшей жены не позволяли сделать такую покупку. Жена же настаивала, что квартира общая, так как приобретена в браке.Женщина подала апелляцию, и следующая инстанция заняла ее сторону. Третий суд, рассматривавший жалобу мужчины на решение по апелляции, также поддержал позицию бывшей жены. На это решение могло повлиять также то, что квартиру после покупки оформили на супругу.Однако Верховный суд признал правоту за мужчиной, ссылаясь на 36-ю статью Семейного кодекса. В соответствии с ней, имущество каждого из супругов, полученное безвозмездно — например, в дар или в наследство, общим не считается. Кроме того, оно останется личным, даже если супруг продаст его и взамен купит другой объект недвижимости и оформит его на имя другого супруга.
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россия, жилье, верховный суд рф, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в наследство или благодаря другим безвозмездным сделкам, является его собственностью, а не совместно нажитой. Об этом пишет "Российская газета
", ссылаясь на разъяснение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.
Коллегия рассмотрела ситуацию, когда россиянин, будучи в браке, получил в наследство от пожилой родственницы часть дома. Он продал недвижимость за два с половиной миллиона рублей и на вырученные деньги приобрел квартиру, которую оформил на жену.
Через несколько лет супруги развелись, и при разделе имущества районный суд признал недвижимость личной собственностью мужчины. В качестве аргументов он привел тот факт, что доходы бывшей жены не позволяли сделать такую покупку. Жена же настаивала, что квартира общая, так как приобретена в браке.
Женщина подала апелляцию, и следующая инстанция заняла ее сторону. Третий суд, рассматривавший жалобу мужчины на решение по апелляции, также поддержал позицию бывшей жены. На это решение могло повлиять также то, что квартиру после покупки оформили на супругу.
Однако Верховный суд признал правоту за мужчиной, ссылаясь на 36-ю статью Семейного кодекса. В соответствии с ней, имущество каждого из супругов, полученное безвозмездно — например, в дар или в наследство, общим не считается. Кроме того, оно останется личным, даже если супруг продаст его и взамен купит другой объект недвижимости и оформит его на имя другого супруга.