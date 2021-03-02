https://ria.ru/20210302/krym-1599651804.html

Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

Украинский политик призвала готовиться к военному захвату Крыма

Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент". Об этом она заявила в эфире... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:55

2021-03-02T18:55

2021-03-02T19:16

россия

татьяна черновол

республика крым

украина

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России "в любой момент". Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности". Этот момент можно использовать для захвата полуострова военным путем, считает она."Но к этому нужно быть готовыми. Мы не готовимся", — посетовала политик.Украинские государственные деятели и эксперты часто выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. В СВР Украины считают, что Москва якобы организует "вторжение" в Херсонскую область, чтобы установить контроль над дамбой Северо-Крымского канала. Политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Министр иностранных дел Украины пообещал сделать тему полуострова "адской" для России, добавив, что над Симферополем "будет поднят украинский флаг".По мнению специалистов, состояние ВСУ не позволяет провести такую операцию по захвату Крыма. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечал, что вооружение украинской армии, которое находится в войсках, а не демонстрируется на парадах, находится в катастрофическом состоянии. Оборонная промышленность страны развалена "до невозможности". Низкая квалификация инженеров и рабочих, низкая технологическая и служебная дисциплина, низкое качество военной техники не способствуют боеспособности украинской армии. По его мнению, Украина из цветущей советской республики превратилась в "развалину".В России неоднократно подчеркивали, что у страны нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.

https://ria.ru/20210302/podarok-1599613885.html

https://ria.ru/20210221/krym-1598498425.html

россия

республика крым

украина

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россия, татьяна черновол, республика крым, украина