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В Кремле отреагируют на обращение крымчан по парку Форос
В Кремле отреагируют на обращение крымчан по парку Форос
В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в ходе постройки лагеря в парке Форос, однако на это обратят внимание и зададут вопросы... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:52
2021-03-02T12:55
россия
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в ходе постройки лагеря в парке Форос, однако на это обратят внимание и зададут вопросы руководству Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ходе конференц-колла Пескову задали вопрос, видели ли в Кремле обращение жителей Крыма в связи с вырубкой парка Форос - на территории парка планируется постройка нового детского лагеря."Нет, я честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма", - сказал Песков.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители Фороса записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили остановить застройку Форосского парка: по словам местных жителей, при строительстве детского лагеря рабочие вырубили реликтовые деревья, уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин.
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россия, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, общество

В Кремле отреагируют на обращение крымчан по парку Форос

12:52 02.03.2021 (обновлено: 12:55 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в ходе постройки лагеря в парке Форос, однако на это обратят внимание и зададут вопросы руководству Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе конференц-колла Пескову задали вопрос, видели ли в Кремле обращение жителей Крыма в связи с вырубкой парка Форос - на территории парка планируется постройка нового детского лагеря.
"Нет, я честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма", - сказал Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители Фороса записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили остановить застройку Форосского парка: по словам местных жителей, при строительстве детского лагеря рабочие вырубили реликтовые деревья, уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин.
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