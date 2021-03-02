https://ria.ru/20210302/krym-1599578613.html

В Кремле отреагируют на обращение крымчан по парку Форос

В Кремле отреагируют на обращение крымчан по парку Форос

В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в ходе постройки лагеря в парке Форос, однако на это обратят внимание и зададут вопросы... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:52

2021-03-02T12:52

2021-03-02T12:55

россия

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Кремле не видели обращение крымчан по поводу вырубки деревьев в ходе постройки лагеря в парке Форос, однако на это обратят внимание и зададут вопросы руководству Крыма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ходе конференц-колла Пескову задали вопрос, видели ли в Кремле обращение жителей Крыма в связи с вырубкой парка Форос - на территории парка планируется постройка нового детского лагеря."Нет, я честно говоря, не видел такого обращения, не слышал про него, и первый раз сейчас от вас слышу. Мне неизвестно, чтобы эта тема докладывалась президенту, но, безусловно, это очень важно, мы обратим на это внимание, зададим вопросы руководству Крыма", - сказал Песков.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жители Фороса записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили остановить застройку Форосского парка: по словам местных жителей, при строительстве детского лагеря рабочие вырубили реликтовые деревья, уничтожили футбольное поле, на котором играл Юрий Гагарин.

https://ria.ru/20210301/krym-1599424673.html

россия

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россия, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, общество