В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
07:11 02.03.2021 (обновлено: 09:27 02.03.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. <...> Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым процветает, что вызывает зависть у украинских политиков.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, если не вернет над ним контроль.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией в 2014 году.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.