https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T07:11

2021-03-02T07:11

2021-03-02T09:27

реакция на события на украине

россия

михаил шеремет

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.По его словам, Крым процветает, что вызывает зависть у украинских политиков.Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, если не вернет над ним контроль.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией в 2014 году.Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/rabinovich-1599450238.html

россия

республика крым

украина

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реакция на события на украине, россия, михаил шеремет, республика крым, украина, в мире