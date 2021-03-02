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В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T07:11
2021-03-02T09:27
реакция на события на украине
россия
михаил шеремет
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.По его словам, Крым процветает, что вызывает зависть у украинских политиков.Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, если не вернет над ним контроль.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией в 2014 году.Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
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реакция на события на украине, россия, михаил шеремет, республика крым, украина, в мире

В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

07:11 02.03.2021 (обновлено: 09:27 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян
Аянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар — РИА Новости. Жители Крыма "не нуждаются в подачках" киевских властей, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Пора уже этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж. <...> Семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым процветает, что вызывает зависть у украинских политиков.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев не будет поставлять воду в Крым, если не вернет над ним контроль.
Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией в 2014 году.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:44
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Реакция на события на УкраинеРоссияМихаил ШереметРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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