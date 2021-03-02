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Главный фигурант дела "Черного блока" сбежал из-под домашнего ареста
Главный фигурант дела "Черного блока" сбежал из-под домашнего ареста
Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:48
2021-03-02T11:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.В середине февраля отец Комарницкого рассказал РИА Новости о пропаже сына, который в начале июня 2020 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Фигуранты дела "Черного блока" обвиняются в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве."Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Я объявлен в федеральный розыск, в отношении меня заочно принято решение о заключении меня под стражу. Данное решение было принято мной, поскольку я понял, что не смогу в законных рамках добиваться своей невиновности в суде… Я решил, что не должен давать себя в руки системе и скрылся от суда", - сказал Комарницкий в видеообращении, размещенном в социальных сетях.Он добавил, что не станет раскрывать свое местонахождение до вынесения приговора по делу.В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест.По делу проходят Комарницкий, Дмитрий Спорыхин (переведен под домашний арест одновременно с Комарницким), Артем Воробьев (домашний арест), Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов (оба - под подпиской о невыезде). В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм и насилие, считает следствие.В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", в апреле 2019 года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.
https://ria.ru/20210216/propazha-1597753997.html
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москва, происшествия

Главный фигурант дела "Черного блока" сбежал из-под домашнего ареста

11:48 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главный фигурант дела националистического движения "Черный блок" Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.
В середине февраля отец Комарницкого рассказал РИА Новости о пропаже сына, который в начале июня 2020 года был переведен из СИЗО под домашний арест. Фигуранты дела "Черного блока" обвиняются в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве.
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"Я сбежал из-под домашнего ареста, я перерезал электронный браслет. Я объявлен в федеральный розыск, в отношении меня заочно принято решение о заключении меня под стражу. Данное решение было принято мной, поскольку я понял, что не смогу в законных рамках добиваться своей невиновности в суде… Я решил, что не должен давать себя в руки системе и скрылся от суда", - сказал Комарницкий в видеообращении, размещенном в социальных сетях.
Он добавил, что не станет раскрывать свое местонахождение до вынесения приговора по делу.
В начале июня 2020 года суд отпустил Владимира Комарницкого и еще одного обвиняемого по делу Дмитрия Спорыхина из СИЗО под домашний арест.
По делу проходят Комарницкий, Дмитрий Спорыхин (переведен под домашний арест одновременно с Комарницким), Артем Воробьев (домашний арест), Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов (оба - под подпиской о невыезде). В зависимости от роли каждого они обвиняются в "организации экстремистского сообщества", "возбуждении ненависти либо вражды", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "массовых беспорядках", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма" и "хулиганстве".
Экстремистское сообщество, как считает следствие, отличали хорошая организация и дисциплина, оно имело символику и соблюдало конспирацию. Картину дополняет пропаганда через группы в соцсетях и в интернете и избрание националистов и осужденных за терроризм и экстремизм примером для подражания, заявляло обвинение. Комарницкий, участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал экстремизм, терроризм и насилие, считает следствие.
В марте 2018 года Комарницкий был приговорен к 160 часам обязательных работ по другому делу - за размещение запрещенных песен известной своей ультраправой направленностью группы "Коловрат" в соцсети "ВКонтакте", в апреле 2019 года Гагаринский суд Москвы отменил приговор из-за частичной декриминализации статьи в декабре 2018 года.
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