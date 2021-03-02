https://ria.ru/20210302/kriminal-1599564498.html
Бывшего заместителя прокурора заочно арестовали по делу генерала ФТС
Бывшего заместителя прокурора заочно арестовали по делу генерала ФТС
Басманный суд заочно арестовал Дмитрия Листопада, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:35
2021-03-02T11:35
2021-03-02T12:50
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александр кизлык
домодедово (аэропорт)
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происшествия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал Дмитрия Листопада, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирины Софинская.По судебным документам он проходит как безработный, но ранее работал в прокуратуре: на сайте аэропорта Домодедово Дмитрий Листопад значится заместителем прокурора, курирующего воздушный и водный транспорт Москвы. По данным "Коммерсанта", его уволили в позапрошлом году.Листопаду вменяют часть 6 статьи 290 и часть 3 статьи 285 УК, ему грозит длительный срок в колонии. Он находится в международном розыске.По данным "Коммерсанта", он фигурировал в уголовном деле начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. Но тогда зампрокурора привлекать к уголовной ответственности не стали.По версии следствия, Листопад способствовал тому, чтобы задержанных подчиненными Кизлыка нарушителей, в том числе не декларировавших крупные суммы в валюте, привлекали к минимальной ответственности, а изъятые деньги им возвращали.Самого Кизлыка арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ходе обыска выяснилось, что генерал — долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота. В середине февраля суд изъял у него и супруги активы на 153 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210302/boruvkov-1599544998.html
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россия, александр кизлык, домодедово (аэропорт), москва, происшествия
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Басманный суд заочно арестовал Дмитрия Листопада, обвиняемого в получении крупной взятки и превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирины Софинская.
По судебным документам он проходит как безработный, но ранее работал в прокуратуре: на сайте аэропорта Домодедово
Дмитрий Листопад значится заместителем прокурора, курирующего воздушный и водный транспорт Москвы
. По данным "Коммерсанта", его уволили в позапрошлом году.
Листопаду вменяют часть 6 статьи 290 и часть 3 статьи 285 УК, ему грозит длительный срок в колонии. Он находится в международном розыске.
По данным "Коммерсанта", он фигурировал в уголовном деле начальника управления дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка
, обвиняемого в аналогичных преступлениях. Но тогда зампрокурора привлекать к уголовной ответственности не стали.
По версии следствия, Листопад способствовал тому, чтобы задержанных подчиненными Кизлыка нарушителей, в том числе не декларировавших крупные суммы в валюте, привлекали к минимальной ответственности, а изъятые деньги им возвращали.
Самого Кизлыка арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В ходе обыска выяснилось, что генерал — долларовый миллионер: у него нашли около 600 тысяч евро, 600 тысяч долларов, дорогие часы, драгоценности и слитки золота. В середине февраля суд изъял у него и супруги активы на 153 миллиона рублей.