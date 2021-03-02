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США запретили предоставлять России кредиты
США запретили предоставлять России кредиты
США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:05
2021-03-02T21:12
сергей лавров
евросоюз
дмитрий песков
москва
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США, сообщил во вторник госдепартамент.Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за "использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан". В связи с этим, заявили в Вашингтоне, США в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничения на "предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи". В сообщении госдепартамента поясняется, что запрет коснется "предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США".Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
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сергей лавров, евросоюз, дмитрий песков, москва, россия, сша

США запретили предоставлять России кредиты

21:05 02.03.2021 (обновлено: 21:12 02.03.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. США в связи с санкциями из-за дела Навального вводят запрет на предоставление РФ кредитов правительственными финансовыми организациями США, в том числе Экспортно-импортным банком США, сообщил во вторник госдепартамент.
Санкции, как заявили в госдепартаменте, введены за "использование Российской Федерацией химического оружия против собственных граждан". В связи с этим, заявили в Вашингтоне, США в течение 15 дней, которые требуются для уведомления конгресса, будут введены ограничения на "предоставление кредитов Соединенными Штатами или другой финансовой помощи". В сообщении госдепартамента поясняется, что запрет коснется "предоставления России любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи со стороны любого ведомства, управления или структуры правительства США, в том числе Экспортно-импортного банка США".
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 17:25
США пообещали ответить на "дестабилизирующие действия" России
 
Сергей ЛавровЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваРоссияСША
 
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