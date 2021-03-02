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В США признали красоту российского истребителя Су-35
В США признали красоту российского истребителя Су-35
Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T02:38
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eurofighter typhoon
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ввс рф
весь мир
f-22
су-35
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog. Су-35 оказался на второй строчке рейтинга, набрав 14 процентов голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40 процентов), третье — французский Rafale (13 процентов). На четвертом месте с 12 процентами голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с пятью процентами занял европейский Typhoon.Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.Ранее американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения 4++ Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра.Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Является одной из основных боевых машин ВВС России.Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой.
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eurofighter typhoon, rafale, ввс рф, весь мир, f-22, су-35

В США признали красоту российского истребителя Су-35

02:38 02.03.2021 (обновлено: 12:02 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье
Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog.
Су-35 оказался на второй строчке рейтинга, набрав 14 процентов голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40 процентов), третье — французский Rafale (13 процентов). На четвертом месте с 12 процентами голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с пятью процентами занял европейский Typhoon.
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Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.
Ранее американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения 4++ Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Является одной из основных боевых машин ВВС России.
Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой.
 
Eurofighter TyphoonRafaleВВС РФВесь мирF-22Су-35
 
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