https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

В США признали красоту российского истребителя Су-35

В США признали красоту российского истребителя Су-35

Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T02:38

2021-03-02T02:38

2021-03-02T12:02

eurofighter typhoon

rafale

ввс рф

весь мир

f-22

су-35

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog. Су-35 оказался на второй строчке рейтинга, набрав 14 процентов голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40 процентов), третье — французский Rafale (13 процентов). На четвертом месте с 12 процентами голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с пятью процентами занял европейский Typhoon.Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20.Ранее американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения 4++ Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра.Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Является одной из основных боевых машин ВВС России.Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой.

https://ria.ru/20201113/su-35s-1584404123.html

весь мир

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

eurofighter typhoon, rafale, ввс рф, весь мир, f-22, су-35