В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:38 02.03.2021 (обновлено: 12:02 02.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме Кубинка в Подмосковье
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский самолет Су-35 поколения 4++ признан одним из самых красивых современных истребителей в мире по версии читателей американского издания Defence Blog.
Су-35 оказался на второй строчке рейтинга, набрав 14 процентов голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40 процентов), третье — французский Rafale (13 процентов). На четвертом месте с 12 процентами голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с пятью процентами занял европейский Typhoon.
13 ноября 2020, 06:14Новое оружие РоссииМинобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С
Ранее американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя поколения 4++ Су-35 и назвало его "универсальной боевой птицей". Отмечается, что Су-35 может действовать независимо, в группе других истребителей или в составе боевой группы, которая управляется из воздушного, наземного или корабельного командного центра.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Является одной из основных боевых машин ВВС России.
Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой.