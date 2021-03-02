https://ria.ru/20210302/korruptsiya-1599588718.html

Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил признать коррупцию тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:40

2021-03-02T13:40

2021-03-02T15:48

россия

сергей миронов

общество

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил признать коррупцию тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене.По словам Миронова, обогащение можно квалифицировать как незаконное, если стоимость активов должностного лица значительно превышает размер задекларированных доходов. Под статью подпадает разница от пять миллионов рублей, наказание по ней — до семи лет лишения свободы.Политик добавил, что в законодательстве "нужно не уточнять, а четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционера, и у его ближайших родственников".Ранее Министерство юстиции разработало поправки к федеральному закону о противодействии коррупции. В нем ведомство предложило законодательно закрепить определение "коррупционное правонарушение", что должно упростить процедуру взыскания имущества.

https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html

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2021

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россия, сергей миронов, общество