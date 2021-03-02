https://ria.ru/20210302/korruptsiya-1599588718.html
Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил признать коррупцию тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:40
2021-03-02T13:40
2021-03-02T15:48
россия
сергей миронов
общество
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил признать коррупцию тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене.По словам Миронова, обогащение можно квалифицировать как незаконное, если стоимость активов должностного лица значительно превышает размер задекларированных доходов. Под статью подпадает разница от пять миллионов рублей, наказание по ней — до семи лет лишения свободы.Политик добавил, что в законодательстве "нужно не уточнять, а четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционера, и у его ближайших родственников".Ранее Министерство юстиции разработало поправки к федеральному закону о противодействии коррупции. В нем ведомство предложило законодательно закрепить определение "коррупционное правонарушение", что должно упростить процедуру взыскания имущества.
https://ria.ru/20210224/korruptsiya-1598729220.html
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россия, сергей миронов, общество
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов
предложил признать коррупцию тяжким преступлением и законодательно приравнять ее к госизмене.
"И пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника", — приводит пресс-служба партии слова Миронова.
По словам Миронова, обогащение можно квалифицировать как незаконное, если стоимость активов должностного лица значительно превышает размер задекларированных доходов. Под статью подпадает разница от пять миллионов рублей, наказание по ней — до семи лет лишения свободы.
Политик добавил, что в законодательстве "нужно не уточнять, а четко прописывать конфискацию имущества и у коррупционера, и у его ближайших родственников".
Ранее Министерство юстиции разработало поправки к федеральному закону о противодействии коррупции. В нем ведомство предложило законодательно закрепить определение "коррупционное правонарушение", что должно упростить процедуру взыскания имущества.