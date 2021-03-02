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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599671046.html
ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе
ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T21:51
2021-03-02T21:51
распространение коронавируса
ханс клюге
восточная европа
балканский полуостров
воз
европа
в мире
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове."После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском – ред.) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас", - написал Клюге в своем Twitter.По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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ханс клюге, восточная европа, балканский полуостров, воз, европа, в мире

ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе

21:51 02.03.2021
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Hannah McKay
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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове.
"После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском – ред.) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас", - написал Клюге в своем Twitter.
Медицинский обход в отделении для пациентов с коронавирусом (Covid-19) в Мемориальной больнице Сарасоты, Флорида, США - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаХанс КлюгеВосточная ЕвропаБалканский полуостровВОЗЕвропаВ мире
 
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