https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599671046.html

ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе

ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Европе

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T21:51

2021-03-02T21:51

2021-03-02T21:51

распространение коронавируса

ханс клюге

восточная европа

балканский полуостров

воз

европа

в мире

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове."После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском – ред.) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас", - написал Клюге в своем Twitter.По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599036470.html

восточная европа

балканский полуостров

европа

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ханс клюге, восточная европа, балканский полуостров, воз, европа, в мире