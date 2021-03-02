https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html
Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса
Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса
Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:27
2021-03-02T16:27
2021-03-02T18:30
наука
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.У людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных вырабатываются антитела. Они могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения. Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела — потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции.Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — так называемых британского и южноафриканского штаммов.Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур (Penny Moore) вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2. Затем ученые протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, которых госпитализировали в больницы Йоханнесбурга с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную реакцию, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.При этом, как отмечают исследователи, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса. Таким образом они обеспечивали защиту, пусть и не полную.По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что препараты, действие которых направлено на выработку антител через связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
https://ria.ru/20210219/immunitet-1598150617.html
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коронавирус covid-19, биология, здоровье, юар
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Биологи из ЮАР
провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Medicine.
У людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных вырабатываются антитела. Они могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения.
Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела — потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции.
Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — так называемых британского и южноафриканского штаммов.
Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур (Penny Moore) вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.
Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2.
Затем ученые протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, которых госпитализировали в больницы Йоханнесбурга
с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную реакцию, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.
При этом, как отмечают исследователи, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса. Таким образом они обеспечивали защиту, пусть и не полную.
По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что препараты, действие которых направлено на выработку антител через связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.