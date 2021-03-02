Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html
Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса
Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса
Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:27
2021-03-02T18:30
наука
коронавирус covid-19
биология
здоровье
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598462858_0:0:3358:1889_1920x0_80_0_0_53a3291e85645d463d081ae4d4d6b80c.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.У людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных вырабатываются антитела. Они могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения. Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела — потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции.Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — так называемых британского и южноафриканского штаммов.Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур (Penny Moore) вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2. Затем ученые протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, которых госпитализировали в больницы Йоханнесбурга с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную реакцию, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.При этом, как отмечают исследователи, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса. Таким образом они обеспечивали защиту, пусть и не полную.По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что препараты, действие которых направлено на выработку антител через связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.
https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html
https://ria.ru/20210219/immunitet-1598150617.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598461544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bb5c76b03e330377dba3c67f2f7cd6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, здоровье, юар

Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса

16:27 02.03.2021 (обновлено: 18:30 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского во время проверки биоматериала на наличие новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.
У людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных вырабатываются антитела. Они могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения.
Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела — потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции.
Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — так называемых британского и южноафриканского штаммов.
Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур (Penny Moore) вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 08:00Наука
Выявлена генетическая предрасположенность к тяжелой форме COVID-19
Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2.
Затем ученые протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, которых госпитализировали в больницы Йоханнесбурга с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную реакцию, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.
При этом, как отмечают исследователи, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса. Таким образом они обеспечивали защиту, пусть и не полную.
По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что препараты, действие которых направлено на выработку антител через связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.
Вирус в крови - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 13:00Наука
Ученые оценили скорость исчезновения иммунитета после COVID-19
 
НаукаКоронавирус COVID-19биологияЗдоровьеЮАР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния