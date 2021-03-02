https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html

Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса

Ученые выяснили, действуют ли антитела против нового штамма коронавируса

Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T16:27

2021-03-02T16:27

2021-03-02T18:30

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598462858_0:0:3358:1889_1920x0_80_0_0_53a3291e85645d463d081ae4d4d6b80c.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Биологи из ЮАР провели эксперименты с лабораторным вирусом, содержащим мутации, аналогичные южноафриканскому штамму SARS-CoV-2, и выяснили, что он устойчив к нейтрализации при воздействии антител COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.У людей, переболевших COVID-19, и вакцинированных вырабатываются антитела. Они могут сохраняться месяцами и должны защитить человека от повторного заражения. Нейтрализующие антитела содержатся в плазме крови выздоравливающих, которую активно используют, особенно для лечения тяжелых больных. Фармацевтические компании, со своей стороны, создают на основе нейтрализующих антител моноклональные антитела — потенциальные терапевтические средства лечения коронавирусной инфекции.Однако до сих пор неясно, насколько эффективно эти антитела действуют в отношении новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 — так называемых британского и южноафриканского штаммов.Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний Национальной службы здравоохранения ЮАР под руководством доктора Пенни Мур (Penny Moore) вместе с коллегами из Университета Витватерсранда и других учреждений изучили в лаборатории поведение и устойчивость к антителам искусственного псевдовируса, содержащего мутации варианта коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2, впервые обнаруженного в Южной Африке.Авторы сравнили нейтрализацию 501Y.V и исходной линии SARS-CoV-2 тремя классами моноклональных антител и обнаружили, что все три класса антител нейтрализовали исходную линию, но не вариант 501Y.V2. Затем ученые протестировали нейтрализацию обоих вариантов коронавируса плазмой выздоравливающих, полученной от 44 пациентов, которых госпитализировали в больницы Йоханнесбурга с диагнозом COVID-19. Половина образцов плазмы не показали активности против 501Y.V2, еще часть демонстрировали существенно пониженную реакцию, и только три образца, взятые от пациентов с тяжелыми симптомами, показали высокий уровень нейтрализации вируса.При этом, как отмечают исследователи, несмотря на отсутствие нейтрализации, антитела успешно связывались со спайковым белком вируса. Таким образом они обеспечивали защиту, пусть и не полную.По мнению ученых, результаты указывают на высокую вероятность повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2, а также на то, что необходимо продолжать исследования в области разработки быстро адаптируемых платформ для новых вакцин. Потому что препараты, действие которых направлено на выработку антител через связывания спайкового белка, могут оказаться неэффективными против новых мутаций коронавируса.

https://ria.ru/20210223/kovid-1598373061.html

https://ria.ru/20210219/immunitet-1598150617.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, юар