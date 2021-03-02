https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599608213.html

Россия не прошла первую волну коронавируса, заявил эпидемиолог

Россия не прошла первую волну коронавируса, заявил эпидемиолог

Россия еще не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:26

2021-03-02T15:26

2021-03-02T15:26

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мар - РИА Новости. Россия еще не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. <…> Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне", - сказал Горелов в эфире Первого канала.Он также рассказал, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. "Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию", - пояснил Горелов.В настоящий момент масштаб производства позволяет вакцинироваться и тем, кто перенес COVID-19, и тем, кто еще не встречался с болезнью.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество