https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599587172.html

Ученые рассказали, влияет ли туризм на распространение COVID-19

Ученые рассказали, влияет ли туризм на распространение COVID-19

Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не приводят к увеличению числа случаев коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на исследовании немецкого... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:01

2021-03-02T15:01

2021-03-02T15:01

туристы

отдых

туризм

институт роберта коха

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321689_0:382:2733:1919_1920x0_80_0_0_f535b26a5a5cb5356e69cc0a639e35ac.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не приводят к увеличению числа случаев коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на исследовании немецкого Института Роберта Коха.Институт изучает инфекционных заболеваний и является одним из крупнейших научно-исследовательских центров Германии. Именно он дает рекомендации по эпидемиологической безопасности путешествий и делит направления на "зеленые", "оранжевые" и "красные" в зависимости от количества случаев COVID-19.Исследователи проанализировали каналы завоза в Германию коронавирусной инфекции. Они задались вопросом: отчего в стране значительно увеличилось число заболевших, особенно во время каникул. По данным Минздрава, летом 48 процентов всех заражений были связана с поездками за границу. В сентябре этот показатель сократился до восьми процентов. Большинство новых случаев инфицирования было обнаружено у путешественников, вернувшихся из Косово, Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины, Румынии. И только потом, с большим отрывом, идут Испания и Франция.Специалисты считают, что инфекцию в основном завозили граждане Германии "с миграционным прошлым", а также сезонные и контрактные работники, которые летом вернулись из отпусков из родных стран. Они навещали родственников и друзей, с которыми обычно вступают в тесный контакт, говорится в исследовании Института Роберта Коха.Согласно выводам ученых, поездки в южную и юго-восточную Европу не сыграли роли в распространении инфекции. При этом в гостиницах на популярных курортах, где отдыхали "пакетные" туристы, были внедрены строгие протоколы эпидемиологической безопасности. К тому же в таких местах гости обычно редко контактируют с местными жителями.Результаты работы легли в основу кампании "Спасите индустрию путешествий", которую запускает в соцсетях немецкий альянс турагентств (Action Alliance). С помощью изображения в газетах лиц политиков, запрещающих поездки за границу, эксперты надеются донести до властей, что классические турпоездки безопасны."Отели, рестораны, авиаперевозчики, местные принимающие компании и другие поставщики турслуг строго следуют требованиям гигиены, страховщики путешествий предлагают комплексную защиту, туристы проходят тестирования. Отдых за границей по пакетным турам безопасен", – говорится в заявлении альянса.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

https://ria.ru/20210227/zima-1587183093.html

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

германия

турция

хорватия

косово

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, институт роберта коха, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, турция, хорватия, косово, испания