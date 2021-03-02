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Туризм
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599587172.html
Ученые рассказали, влияет ли туризм на распространение COVID-19
Ученые рассказали, влияет ли туризм на распространение COVID-19
Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не приводят к увеличению числа случаев коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на исследовании немецкого... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:01
2021-03-02T15:01
туристы
отдых
туризм
институт роберта коха
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
германия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не приводят к увеличению числа случаев коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на исследовании немецкого Института Роберта Коха.Институт изучает инфекционных заболеваний и является одним из крупнейших научно-исследовательских центров Германии. Именно он дает рекомендации по эпидемиологической безопасности путешествий и делит направления на "зеленые", "оранжевые" и "красные" в зависимости от количества случаев COVID-19.Исследователи проанализировали каналы завоза в Германию коронавирусной инфекции. Они задались вопросом: отчего в стране значительно увеличилось число заболевших, особенно во время каникул. По данным Минздрава, летом 48 процентов всех заражений были связана с поездками за границу. В сентябре этот показатель сократился до восьми процентов. Большинство новых случаев инфицирования было обнаружено у путешественников, вернувшихся из Косово, Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины, Румынии. И только потом, с большим отрывом, идут Испания и Франция.Специалисты считают, что инфекцию в основном завозили граждане Германии "с миграционным прошлым", а также сезонные и контрактные работники, которые летом вернулись из отпусков из родных стран. Они навещали родственников и друзей, с которыми обычно вступают в тесный контакт, говорится в исследовании Института Роберта Коха.Согласно выводам ученых, поездки в южную и юго-восточную Европу не сыграли роли в распространении инфекции. При этом в гостиницах на популярных курортах, где отдыхали "пакетные" туристы, были внедрены строгие протоколы эпидемиологической безопасности. К тому же в таких местах гости обычно редко контактируют с местными жителями.Результаты работы легли в основу кампании "Спасите индустрию путешествий", которую запускает в соцсетях немецкий альянс турагентств (Action Alliance). С помощью изображения в газетах лиц политиков, запрещающих поездки за границу, эксперты надеются донести до властей, что классические турпоездки безопасны."Отели, рестораны, авиаперевозчики, местные принимающие компании и другие поставщики турслуг строго следуют требованиям гигиены, страховщики путешествий предлагают комплексную защиту, туристы проходят тестирования. Отдых за границей по пакетным турам безопасен", – говорится в заявлении альянса.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
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туристы, отдых, институт роберта коха, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, германия, турция, хорватия, косово, испания

Ученые рассказали, влияет ли туризм на распространение COVID-19

15:01 02.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту "Казань"
Пассажиры в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Классические турпоездки за границу с отдыхом в отелях не приводят к увеличению числа случаев коронавируса, сообщает АТОР со ссылкой на исследовании немецкого Института Роберта Коха.
Институт изучает инфекционных заболеваний и является одним из крупнейших научно-исследовательских центров Германии. Именно он дает рекомендации по эпидемиологической безопасности путешествий и делит направления на "зеленые", "оранжевые" и "красные" в зависимости от количества случаев COVID-19.
Исследователи проанализировали каналы завоза в Германию коронавирусной инфекции. Они задались вопросом: отчего в стране значительно увеличилось число заболевших, особенно во время каникул. По данным Минздрава, летом 48 процентов всех заражений были связана с поездками за границу. В сентябре этот показатель сократился до восьми процентов.
Большинство новых случаев инфицирования было обнаружено у путешественников, вернувшихся из Косово, Хорватии, Турции, Боснии и Герцеговины, Румынии. И только потом, с большим отрывом, идут Испания и Франция.
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Специалисты считают, что инфекцию в основном завозили граждане Германии "с миграционным прошлым", а также сезонные и контрактные работники, которые летом вернулись из отпусков из родных стран. Они навещали родственников и друзей, с которыми обычно вступают в тесный контакт, говорится в исследовании Института Роберта Коха.
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Согласно выводам ученых, поездки в южную и юго-восточную Европу не сыграли роли в распространении инфекции. При этом в гостиницах на популярных курортах, где отдыхали "пакетные" туристы, были внедрены строгие протоколы эпидемиологической безопасности. К тому же в таких местах гости обычно редко контактируют с местными жителями.
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Результаты работы легли в основу кампании "Спасите индустрию путешествий", которую запускает в соцсетях немецкий альянс турагентств (Action Alliance). С помощью изображения в газетах лиц политиков, запрещающих поездки за границу, эксперты надеются донести до властей, что классические турпоездки безопасны.
"Отели, рестораны, авиаперевозчики, местные принимающие компании и другие поставщики турслуг строго следуют требованиям гигиены, страховщики путешествий предлагают комплексную защиту, туристы проходят тестирования. Отдых за границей по пакетным турам безопасен", – говорится в заявлении альянса.
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