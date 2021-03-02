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В Москве выявили 1277 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1277 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1277, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T11:04
2021-03-02T11:04
2021-03-02T11:04
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1277, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1277, 2. Санкт-Петербург - 937, 3. Московская область - 617", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 4, Чукотском автономном округе - 1.
москва
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РИА Новости
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