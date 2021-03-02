https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599558785.html

В Москве выявили 1277 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1277 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1277, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T11:04

2021-03-02T11:04

2021-03-02T11:04

распространение коронавируса

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московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1277, Санкт-Петербурге - 937, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1277, 2. Санкт-Петербург - 937, 3. Московская область - 617", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Еврейской автономной области - 4, Туве - 4, Чукотском автономном округе - 1.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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